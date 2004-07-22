24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 11

О внесении изменений и дополнений в
постановление пленума Верховного суда
Республики Казахстан № 7 от 18 декабря 1992 года «О
некоторых вопросах применения судами
законодательства о наследовании» (с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлением
пленума № 18 от 22 декабря 2000 года)
В связи с изменением законодательства
Республики Казахстан пленарное заседание
Верховного суда Республики Казахстан
постановляет:
1. Внести в постановление пленума
Верховного суда Республики Казахстан № 7 от 18
декабря 1992 года «О некоторых вопросах применения
судами законодательства о наследовании»
следующие изменения и дополнения:
1) в наименовании слова «Постановление
пленума» заменить словами «Нормативное
постановление»;
2) преамбулу изложить в следующей
редакции:
«В целях единообразного применения
законодательства о наследовании пленарное
заседание Верховного суда Республики Казахстан
постановляет:»;
3) в пункте 3 слово «ГК» заменить
словами «Гражданского кодекса Республики
Казахстан (далее — ГК)»;
4) в абзаце первом пункта 4 слово
«состоявшие» заменить словами «если они
состояли»;
5) в пункте 7 слово «ГПК» заменить
словами «Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан (далее — ГПК)»;
6) в абзаце шестом пункта 15 слова
«признавались бы» заменить словами «призывались
бы»;
7) в пункте 18:
абзац второй изложить в следующей
редакции:
«Страховые выплаты включаются в
состав наследственного имущества
застрахованного в случаях:
— если смерть застрахованного явилась
тем случаем, который предусмотрен договором
страхования, когда застрахованный не является
страхователем, либо является им, но в договоре не
обозначен выгодоприобретатель;
— если застрахованный погиб от
умышленных уголовно наказуемых действий лица
(выгодоприобретателя), которое должно было
получить страховые выплаты по договору;
— если застрахованный умер, не успев
получить причитающиеся ему выплаты по договору
накопительного страхования, срок действия
которого истек;
— в случае гибели граждан, жизнь и
здоровье которых подлежит обязательному
страхованию в соответствии с законодательными
актами (пассажиры воздушного, железнодорожного,
морского, внутреннего, водного и автомобильного
транспорта).»;
дополнить абзацем третьим следующего
содержания:
«В случае смерти не являющегося
страхователем застрахованного, в отношении
которого заключен договор имущественного
страхования, права и обязанности
застрахованного с согласия страхователя
переходят к наследникам того имущества и тех
имущественных прав застрахованного, которые
были объектом страхования, если
законодательными актами или договором не
предусмотрено иное.»;
8) Пункт 20 изложить в следующей
редакции:
«20. В соответствии с пунктом 2 статьи 40
Земельного кодекса Республики Казахстан в
случае смерти гражданина, которому земельный
участок принадлежит на праве долгосрочного
временного землепользования, право
землепользования наследуется на общих
основаниях, в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством.
Право временного краткосрочного
землепользования может наследоваться в порядке,
установленном гражданским законодательством,
если договором временного землепользования не
предусмотрено иное.
Поскольку имущество крестьянского
(фермерского) хозяйства принадлежит его членам
на праве общей совместной или общей долевой
собственности, то наследование имущества и права
на земельный участок крестьянского (фермерского)
хозяйства осуществляется в порядке,
предусмотренном законами Республики
Казахстан.»;
9) пункт 22 исключить.
2. Согласно статье 4 Конституции
Республики Казахстан настоящее нормативное
постановление включается в состав действующего
права, а также является общеобязательным и
вводится в действие со дня официального
опубликования.
Председатель
Верховного суда
Республики Казахстан
К. МАМИ
Судья Верховного суда
Республики Казахстан,
секретарь пленарного заседания Ж.
БАИШЕВ