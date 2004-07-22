24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 11 Законы 158

О внесении изменений и дополнений в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 7 от 18 декабря 1992 года «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением пленума № 18 от 22 декабря 2000 года) В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 7 от 18 декабря 1992 года «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» следующие изменения и дополнения: 1) в наименовании слова «Постановление пленума» заменить словами «Нормативное постановление»; 2) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях единообразного применения законодательства о наследовании пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет:»; 3) в пункте 3 слово «ГК» заменить словами «Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК)»; 4) в абзаце первом пункта 4 слово «состоявшие» заменить словами «если они состояли»; 5) в пункте 7 слово «ГПК» заменить словами «Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — ГПК)»; 6) в абзаце шестом пункта 15 слова «признавались бы» заменить словами «призывались бы»; 7) в пункте 18: абзац второй изложить в следующей редакции: «Страховые выплаты включаются в состав наследственного имущества застрахованного в случаях: — если смерть застрахованного явилась тем случаем, который предусмотрен договором страхования, когда застрахованный не является страхователем, либо является им, но в договоре не обозначен выгодоприобретатель; — если застрахованный погиб от умышленных уголовно наказуемых действий лица (выгодоприобретателя), которое должно было получить страховые выплаты по договору; — если застрахованный умер, не успев получить причитающиеся ему выплаты по договору накопительного страхования, срок действия которого истек; — в случае гибели граждан, жизнь и здоровье которых подлежит обязательному страхованию в соответствии с законодательными актами (пассажиры воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего, водного и автомобильного транспорта).»; дополнить абзацем третьим следующего содержания: «В случае смерти не являющегося страхователем застрахованного, в отношении которого заключен договор имущественного страхования, права и обязанности застрахованного с согласия страхователя переходят к наследникам того имущества и тех имущественных прав застрахованного, которые были объектом страхования, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное.»; 8) Пункт 20 изложить в следующей редакции: «20. В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Земельного кодекса Республики Казахстан в случае смерти гражданина, которому земельный участок принадлежит на праве долгосрочного временного землепользования, право землепользования наследуется на общих основаниях, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Право временного краткосрочного землепользования может наследоваться в порядке, установленном гражданским законодательством, если договором временного землепользования не предусмотрено иное. Поскольку имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве общей совместной или общей долевой собственности, то наследование имущества и права на земельный участок крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.»; 9) пункт 22 исключить. 2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ