24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 12 Нормативные правовые акты 339

О внесении изменений и дополнений в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 9 от 9 июля 1999 года «О некоторых вопросах применения судами Республики законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью» В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 9 от 9 июля 1999 года «О некоторых вопросах применения судами Республики законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью» следующие изменения и дополнения: 1) в наименовании слова «Постановление пленума» заменить словами «Нормативное постановление»; 2) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях единообразного применения законодательства о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении договорных и иных обязательств, пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 3) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего при исполнении договорных и иных обязательств по форме и содержанию должно соответствовать требованиям статей 150, 151 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. К исковому заявлению, в зависимости от характера исковых требований, должны быть приобщены доказательства: решение администрации организации (приказ, распоряжение) о возмещении ущерба, причиненного трудовым увечьем потерпевшему работнику; акт о несчастном случае или ином повреждении здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью (акт формы Н-1); акт специального расследования несчастного случая; заключение Государственного инспектора труда о причинах несчастного случая; заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах) работником, получившим увечье или иное повреждение здоровья, связанные с исполнением трудовых обязанностей; заключение судебно-медицинской экспертной комиссии в других случаях повреждения здоровья; заключение о нуждаемости потерпевшего в постороннем уходе и других видах дополнительных расходов; сведения о размере среднего месячного заработка (дохода), исчисленного согласно статье 938 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК), а также другие необходимые документы. В случае невозможности предоставления необходимых доказательств для правильного рассмотрения заявления судья по ходатайству сторон обязан истребовать от организаций или заинтересованных лиц эти доказательства.»; 4) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: «2-1.Судам следует иметь в виду, что акт о несчастном случае или ином повреждении здоровья работника на производстве по форме Н-1 заполняется и подписывается руководителями службы охраны труда и подразделения организации, утверждается работодателем и заверяется печатью организации. В случае профессионального заболевания (отравления) акт формы Н-1 также подписывается представителями органа Государственной санитарно-эпидемиологической службы или Центра профессиональной патологии. Если работодателем является лицо без образования юридического лица, то акт формы Н-1 заполняется и подписывается работодателем и заверяется нотариально.»; 5) в абзаце первом пункта 4 предложение второе исключить; 6) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: «При причинении вреда жизни и здоровью третьим лицам от взаимодействия источников повышенной опасности, владельцы источников повышенной опасности несут солидарную ответственность.»; 7) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции «При причинении потерпевшему увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежат утраченный им заработок (доход), который он имел бы, либо определенно мог бы иметь, а также расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, приобретение лекарств, дополнительное питание, посторонний уход, протезирование, санаторно-курортное лечение и др.), если заключением медико-социальной экспертной комиссии признано, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода, и не получает их бесплатно.»; 8) пункт 11 исключить; 9) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции: «При возмещении расходов, связанных с проведением поминального обеда, не подлежат возмещению расходы на приобретение спиртных напитков.»; 10) в пункте 16: слова «лишился прежнего среднемесячного заработка» заменить словами «утратил заработок (доход); слова «ст. 187 ГК» заменить словами «подпункта 3) статьи 187 ГК»; 11) в пункте 17: абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Несовершеннолетний потерпевший, получающий возмещение вреда здоровью, вправе обратиться с заявлением об увеличении его размера в случае начала трудовой деятельности.»; в абзаце втором слова «ст. 283 ГК» заменить словами «статьи 283 ГК»; 12) в пункте 18: слова «Положением о расследовании и учете несчастных случаев и иных повреждений здоровья трудящихся на производстве, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 декабря 1994 года № 1414» заменить словами «Правилами расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 326 от 3 марта 2001 года с изменениями, внесенными постановлением Правительства № 916 от 4 июля 2001 года.»; абзац второй исключить; абзац третий изложить в следующей редакции: «Решение комиссии по расследованию несчастного случая (акт формы Н-1), а также заключение государственного инспектора труда Республики Казахстан по вопросам расследования несчастных случаев о степени вины потерпевшего являются одним из доказательств, которые подлежат оценке в совокупности со всеми материалами дела.»; 13) в пункте 21 слова «п. 4 ст. 22 ГК» заменить словами «пункту 4 статьи 22 ГК»; 14) пункт 22 исключить. 2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ