24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 13

О внесении изменений в постановление
пленума Верховного суда Казахской ССР № 2 от 24
марта 1975 года «О судебной практике по делам об
освобождении имущества от ареста» (с
изменениями, внесенными постановлениями пленума
№ 18 от 21 сентября 1978 года, № 11 от 2 октября 1987 года,
№ 7 от 23 сентября 1988 года и № 5 от 15 мая 1998 года)
В связи с изменениями
законодательства Республики Казахстан
пленарное заседание Верховного суда Республики
Казахстан
постановляет:
Внести следующие изменения в
постановление пленума Верховного суда Казахской
ССР № 2 от 24 марта 1975 года «О судебной практике по
делам об освобождении имущества от ареста»:
1) в наименовании слова «Постановление
пленума Верховного суда Казахской ССР» заменить
словами «Нормативное постановление Верховного
суда Республики Казахстан»;
2) в преамбуле:
в абзацах первом и седьмом слова
«пленум Верховного суда Казахской ССР» заменить
словами «пленарное заседание Верховного суда
Республики Казахстан»;
в абзаце втором слова «в нарушение ст.
429 ГПК» исключить;
в абзаце третьем первое предложение
изложить в следующей редакции:
«При рассмотрении дел об освобождении
имущества от ареста (исключении из описи) судами
не всегда приобщаются копии актов описи
имущества, заверенные в надлежащем порядке, а в
соответствующих случаях — копии приговоров,
выписки из приговоров и другие материалы из
уголовного дела, имеющие отношение к исковым
требованиям.»;
в абзаце пятом слова «не учитывая
указаний, данных в постановлении пленума
Верховного суда СССР от 29 сентября 1953 года (с
последующими изменениями) «О судебной практике
по применению конфискации имущества» исключить;
3) в пункте 1 слова «государственным
учреждениям, предприятиям, колхозам и иным
кооперативным и общественным организациям»
заменить словами «юридическим лицам»;
4) пункт 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Иски об освобождении имущества от
ареста могут предъявляться как собственниками,
так и лицами, владеющими имуществом на праве
хозяйственного ведения, оперативного
управления, постоянного землепользования либо
по иному основанию, предусмотренному
законодательными актами или договором. Такие
дела рассматриваются в порядке особо искового
производства, предусмотренного главой 27
Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан (далее — ГПК).»;
5) в пункте 3:
слова «п. 4 ст. 211» заменить словами
«подпунктом 4) статьи 242»;
слова «ст. 216» заменить словами «статьи
247»;
6) в пункте 4:
слова «ст. 244 ГК (общая часть)» заменить
словами «статьей 244 Гражданского кодекса
Республики Казахстан (далее — ГК)»;
7) в пункте 5:
слова «Согласно ч. 4 ст. 429 ГПК»
исключить;
слова «ст. 107» заменить словами «статьи
129»;
8) в пункте 7:
слова «сберегательной кассе или
Государственном банке СССР» заменить словами
«банке»;
слова «ст. 390 ГК» заменить словами
«статьями 740, 741 ГК»;
слова «ст. 393 ГПК» заменить словами
«статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об
исполнительном производстве и статусе судебных
исполнителей»;
9) в пункте 8:
слова «статей 19, 22-26 КОБС» заменить
словами «статей 32, 34, 35, 37, 43 Закона Республики
Казахстан «О браке и семье»;
слова «ст. 22 КОБС» заменить словами
«статьей 37 Закона Республики Казахстан «О браке
и семье»;
10) второе предложение пункта 9 изложить
в следующей редакции:
«Если выяснится, что арест наложен на
предметы, на которые по закону не может быть
обращено взыскание, суд вправе освободить
указанные предметы от ареста, с согласия истца, с
учетом положений пункта 2 статьи 219 ГПК.».
2. Согласно статье 4 Конституции
Республики Казахстан настоящее нормативное
постановление включается в состав действующего
права, а также является общеобязательным и
вводится в действие со дня официального
опубликования.
Председатель
Верховного суда
Республики Казахстан
К. МАМИ
Судья Верховного суда
Республики Казахстан, секретарь
пленарного заседания Ж. БАИШЕВ