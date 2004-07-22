24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 13 Законы 174

О внесении изменений в постановление пленума Верховного суда Казахской ССР № 2 от 24 марта 1975 года «О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста» (с изменениями, внесенными постановлениями пленума № 18 от 21 сентября 1978 года, № 11 от 2 октября 1987 года, № 7 от 23 сентября 1988 года и № 5 от 15 мая 1998 года) В связи с изменениями законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: Внести следующие изменения в постановление пленума Верховного суда Казахской ССР № 2 от 24 марта 1975 года «О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста»: 1) в наименовании слова «Постановление пленума Верховного суда Казахской ССР» заменить словами «Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан»; 2) в преамбуле: в абзацах первом и седьмом слова «пленум Верховного суда Казахской ССР» заменить словами «пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан»; в абзаце втором слова «в нарушение ст. 429 ГПК» исключить; в абзаце третьем первое предложение изложить в следующей редакции: «При рассмотрении дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) судами не всегда приобщаются копии актов описи имущества, заверенные в надлежащем порядке, а в соответствующих случаях — копии приговоров, выписки из приговоров и другие материалы из уголовного дела, имеющие отношение к исковым требованиям.»; в абзаце пятом слова «не учитывая указаний, данных в постановлении пленума Верховного суда СССР от 29 сентября 1953 года (с последующими изменениями) «О судебной практике по применению конфискации имущества» исключить; 3) в пункте 1 слова «государственным учреждениям, предприятиям, колхозам и иным кооперативным и общественным организациям» заменить словами «юридическим лицам»; 4) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Иски об освобождении имущества от ареста могут предъявляться как собственниками, так и лицами, владеющими имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, постоянного землепользования либо по иному основанию, предусмотренному законодательными актами или договором. Такие дела рассматриваются в порядке особо искового производства, предусмотренного главой 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — ГПК).»; 5) в пункте 3: слова «п. 4 ст. 211» заменить словами «подпунктом 4) статьи 242»; слова «ст. 216» заменить словами «статьи 247»; 6) в пункте 4: слова «ст. 244 ГК (общая часть)» заменить словами «статьей 244 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК)»; 7) в пункте 5: слова «Согласно ч. 4 ст. 429 ГПК» исключить; слова «ст. 107» заменить словами «статьи 129»; 8) в пункте 7: слова «сберегательной кассе или Государственном банке СССР» заменить словами «банке»; слова «ст. 390 ГК» заменить словами «статьями 740, 741 ГК»; слова «ст. 393 ГПК» заменить словами «статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»; 9) в пункте 8: слова «статей 19, 22-26 КОБС» заменить словами «статей 32, 34, 35, 37, 43 Закона Республики Казахстан «О браке и семье»; слова «ст. 22 КОБС» заменить словами «статьей 37 Закона Республики Казахстан «О браке и семье»; 10) второе предложение пункта 9 изложить в следующей редакции: «Если выяснится, что арест наложен на предметы, на которые по закону не может быть обращено взыскание, суд вправе освободить указанные предметы от ареста, с согласия истца, с учетом положений пункта 2 статьи 219 ГПК.». 2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ