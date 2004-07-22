24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 14 Нормативные правовые акты 193

О внесении изменений в постановление пленума Верховного суда Казахской ССР № 9 от 25 сентября 1968 года «О судебной практике по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим»В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление пленума Верховного суда Казахской ССР № 9 от 25 сентября 1968 года «О судебной практике по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим» следующие изменения: 1) в наименовании слова « Постановление пленума Верховного суда Казахской ССР», «гражданина» заменить соответственно словами «Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан», «лица»; 2) в преамбуле: в абзацах первом и двадцать пятом слова «Пленум Верховного суда Казахской ССР» заменить словами «пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан»; в абзаце втором слова «ст. 250 ГПК» заменить словами «статьи 297 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — ГПК)»; в абзаце третьем слова «18 и 21 ГК» заменить словами «28, 31 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК)»; в абзаце седьмом слова «ст. 251» заменить словами «статьи 298»; в абзаце тринадцатом слова «ст. 218» заменить словами «статьи 249»; в абзаце девятнадцатом слова «ст. 21» заменить словами «статьи 31»; абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: «Несмотря на требования статей 55, 299 ГПК об обязательном участии прокурора при рассмотрении дел о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим, суды иногда допускают рассмотрение таких дел без участия прокурора.»; абзацы четвертый, девятый, десятый, двенадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый, двадцать второй исключить; 3) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. В соответствии со статьей 298 ГПК судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, какие лица могут дать сведения об отсутствующем, а также запрашивает соответствующие организации по последнему известному месту жительства и работы отсутствующего об имеющихся о нем сведениях. Такие сведения могут быть запрошены (истребованы) судом по последнему месту службы, по месту рождения, жительству родителей и близких родственников отсутствующего. После принятия заявления судья выносит определение о производстве за счет заявителя публикации в местной газете о возбуждении дела. Содержание публикации должно соответствовать положениям пункта 2 статьи 298 ГПК.»; 4) в пункте 3: подпункт а) изложить в следующей редакции: «а) в соответствии со статьями 28, 31 ГК и пунктом 2 статьи 296 ГПК дело о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим может быть начато по заявлению членов его семьи, прокурора, общественных объединений, органа опеки и попечительства и других заинтересованных лиц. Заинтересованными признаются физические и юридические лица, государственные органы, которые в соответствии со статьей 8 ГПК имеют право обратиться в суд с заявлением о защите прав и охраняемых законом интересов других лиц или неопределенного круга лиц, в случаях, предусмотренных законом, и для которых признание безвестно отсутствующим или объявление умершим влечет возникновение, прекращение или изменение личных и имущественных прав;»; подпункт б) изложить в следующей редакции: «б) при приеме заявления суды должны иметь ввиду, что в соответствии со статьей 297 ГПК в заявлении должно быть указано, для какой цели необходимо заявителю признать лицо безвестно отсутствующим или объявить его умершим, а также изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие лица, либо обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. В отношении военнослужащих или иных физических лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, в заявлении указывается день окончания военных действий. В случае невыполнения заявителем этих требований заявление в соответствии со статьей 155 ГПК оставляется без движения;»; в подпункте в) слова «ст. 21» заменить словами «статьей 31»; в подпункте г) слово «его» исключить; подпункт е) изложить в следующей редакции: «е) в соответствии со статьей 31 ГК днем смерти лица, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случаях объявления умершим лица пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случаях, суд может признать днем смерти этого лица день его предполагаемой гибели;»; подпункт ж) изложить в следующей редакции: «ж) в случае явки или обнаружения места пребывания лица, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд по заявлению заинтересованного лица либо самого признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим возобновляет производство по делу и новым решением отменяет свое ранее вынесенное решение. Такое решение является основанием для снятия опеки с имущества и аннулирования записи о его смерти в книге записей актов гражданского состояния.»; 5) в пункте 4 слова «ст. 252» заменить словами «статьи 299»; 6) пункт 6 исключить. 2.Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ