24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 3 Законы 220

О внесении изменений и дополнений в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан от 18 июля 1997 года № 10 «О практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» (с изменениями, внесенными постановлением пленума № 3 от 30 апреля 1999 года)В соответствии с изменениями в законодательстве и в связи с некоторыми вопросами, возникающими в судебной практике по делам о контрабанде, пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 10 от 18 июля 1997 года «О практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» следующие изменения и дополнения : 1) в абзаце первом пункта 1 слова « статьей 209 УК» заменить словами « статьей 209 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее — УК)»; 2) в абзаце третьем пункта 1 слова «Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, «О таможенном деле в Республике Казахстан» № 2368 от 20 июля 1995 года с изменениями и дополнениями, внесенными в него 21 декабря 1995 года, 26 января и 22 ноября 1996 года и 9 июня 1997 года, и Законом Республики Казахстан от 13 января 1993 года «О государственной границе Республики Казахстан», с изменениями и дополнениями , внесенными в него 15 июля 1996 года » заменить словами «Таможенным кодексом Республики Казахстан» и Законом Республики Казахстан « О государственной границе Республики Казахстан»; 3) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: «8-1. При признании деяний, предусмотренных статьей 209 УК, совершенными в крупном размере, во внимание должна приниматься стоимость только той части товаров или иных предметов, которая перемещена через таможенную границу помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, а также стоимость запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, не декларированных или недостоверно декларированных.»; 4) пункт 10 дополнить абзацем первым следующего содержания: «Лицо, умысел которого направлен на незаконное перемещение товаров или иных ценностей и предметов, принадлежащих разным лицам, в том числе и ему самому, должно нести ответственность за контрабанду всего вместе взятого (совместно перемещаемого) объема предметов контрабанды. Владелец же отдельной части такого заведомо для него незаконно перемещаемого товара или иных ценностей и предметов, умыслом которого не охватываются действия других лиц по незаконному перемещению остальной части предметов контрабанды, несет уголовную ответственность только за контрабанду ему принадлежащего имущества. Так же должны быть квалифицированы действия лиц, хоть и не являющихся владельцами предметов контрабанды, но виновных в заведомо незаконном перемещении таких предметов через таможенную границу за плату, в качестве курьера и т. п.»; 5) пункт 14 дополнить абзацами четвертым, пятым и шестым следующего содержания: «При установлении фактов незаконного перемещения контрабандных товаров или иных ценностей и предметов путем их ввоза или вывоза через таможенную границу Республики Казахстан с использованием транспортных средств лицами, признанными виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 209, 250 УК, судьбу использованных при контрабанде транспортных средств надлежит разрешать в зависимости от того, признаны ли последние в установленном законом порядке вещественными доказательствами по делу в качестве орудий преступления. Транспортное средство следует признавать орудием преступления, когда оно служит средством перемещения предметов контрабанды через таможенную границу помимо таможенного контроля, а также в иных случаях его использования для сокрытия предметов контрабанды от таможенного контроля (в частности, путем изменения технических параметров транспортного средства, его отдельных агрегатов и частей, перевозки предметов контрабанды в бензобаке, под днищем автомашины, устройства скрытых емкостей и оборудования транспортного средства тайниками, иными приспособлениями, затрудняющими обнаружение контрабандных предметов и т. п.). Согласно пункту 1 части третьей статьи 121 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, транспортное средство, использовавшееся его собственником в качестве орудия контрабанды и признанное вещественным доказательством, подлежит конфискации. В случае, когда умыслом собственника товаров, иных ценностей или транспортных средств, признанных предметами контрабанды либо использованных в качестве орудий преступления, не охватывалось соучастие в контрабанде и перемещение его имущества через таможенную границу контрабандным путем либо использование этого имущества в качестве орудия контрабанды другими лицами, такое имущество конфискации не подлежит.». 2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ