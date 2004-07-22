24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 4 Законы 226

О применении судами законодательства об изъятии дохода, полученного при осуществлении предпринимательской или иной деятельности без лицензииВ целях единообразного применения в судебной практике законодательства Республики Казахстан об изъятии дохода, полученного лицами при осуществлении предпринимательской или иной деятельности без лицензии, пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Обратить внимание судов на то, что статьями 9—14 Закона Республики Казахстан «О лицензировании» (далее — Закон ) предусмотрен исчерпывающий перечень лицензируемых видов предпринимательской или иной деятельности, до начала которой лицо обязано в установленном законодательством Республики Казахстан порядке получить лицензию. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона за осуществление деятельности без лицензии лица несут предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее — Кодекс) административную ответственность или предусмотренную статьей 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан уголовную ответственность. 3. За осуществление лицом деятельности без лицензии суд в соответствии со статьями 45, 50 Кодекса в виде дополнительного административного взыскания может конфисковать не только предметы, принадлежащие этому лицу на праве собственности и явившиеся орудием совершения административного правонарушения, но и доходы, полученные лицом в результате совершения такого правонарушения. Указанные предметы и доход могут быть конфискованы, если это предусмотрено санкцией соответствующей статьи Особенной части Кодекса. 4. Поскольку занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии является административным правонарушением, то, в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», предусмотренный пунктом 2 статьи 24 Закона порядок изъятия дохода от такой деятельности не подлежит применению. 5. Под предметами, явившимися орудием совершения административного правонарушения, связанного с осуществлением предпринимательской или иной деятельности без лицензии, следует понимать машины, приборы, станки, механизмы и другие приспособления, а также сырье (полуфабрикаты), непосредственно применяемые лицом при совершении административного правонарушения. 6. Под доходом, полученным от осуществления предпринимательской или иной деятельности без лицензии, следует понимать доход, полученный от реализации товаров (работ, услуг) за весь период осуществления такой деятельности. В состав дохода следует включать и стоимость реализованных товаров (работ, услуг), но не оплаченных ко дню составления протокола об административном правонарушении. Если с дохода, полученного от предпринимательской или иной деятельности без лицензии, были уплачены налоги, то размер подлежащего конфискации дохода уменьшается на сумму уплаченных налогов. 7. Обратить внимание судов на то, что в соответствии со статьей 17 Закона, субъектам малого предпринимательства лицензия должна быть выдана лицензиаром не позднее десятидневного срока со дня подачи лицензиатом заявления со всеми необходимыми документами. Перечень документов, приобщаемых лицензиатом к заявлению, указан в статье 16 Закона и расширительному толкованию не подлежит. Если в указанный срок лицензия субъекту малого предпринимательства не выдана либо не дан ответ об отказе в выдаче лицензии по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 19 Закона, то доход, полученный субъектами малого предпринимательства после истечения указанного срока, не может рассматриваться как доход, полученный от безлицензионной деятельности. Такой доход конфискации не подлежит. В то же время доход, полученный субъектами малого предпринимательства, за период с начала фактического осуществления деятельности до истечения срока выдачи лицензиаром лицензии, следует рассматривать как доход, полученный от безлицензионной деятельности. 8. Протокол об административном правонарушении, составленный должностным лицом уполномоченного государственного органа, за осуществление предпринимательской или иной деятельности без лицензии, должен отвечать указанным в статье 635 Кодекса требованиям. К протоколу надлежит приобщать не только перечень предметов, явившихся орудием совершения административного правонарушения, с указанием их индивидуальных признаков и стоимости, но и данные о доходах, полученных лицом при осуществлении предпринимательской или иной деятельности без лицензии. Стоимость предметов, явившихся орудием совершения административного правонарушения, определяется по рыночной стоимости, в необходимых случаях с привлечением в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» оценщика. Размер дохода, полученного лицом при осуществлении предпринимательской или иной деятельности без лицензии, указывается в акте налоговой проверки или ином документе органа, должностные лица которого уполномочены составлять протокол об административном правонарушении за осуществление такой деятельности. 9. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ