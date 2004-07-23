24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 5 Законы 83

О судебной практике ликвидации юридических лиц, осуществляющих свою деятельность с грубым нарушением законодательстваВ целях единообразного толкования и применения в судебной практике законодательства о ликвидации юридических лиц, осуществляющих свою деятельность с грубым нарушением законодательства (далее — отсутствующих юридических лиц и отсутствующих должников), пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Обратить внимание судов на то, что ликвидация юридического лица производится по основаниям, предусмотренным статьей 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК) и иными законодательными актами. Особенности прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей установлены статьей 21 ГК, статьями 33-46 Закона Республики Казахстан «Об индивидуальном предпринимательстве», статьей 20 Закона Республики Казахстан «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 2. Для отсутствующих юридических лиц и отсутствующих должников законодательством предусмотрены специальные основания и упрощенный порядок ликвидации. Согласно подпункту 18) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О банкротстве» (далее — Закон), отсутствующий должник — это должник, у которого место нахождения его постоянного органа, а также учредителей, участников, менеджеров и должностных лиц, без которых юридическое лицо не может осуществлять свою деятельность, невозможно установить в течение шести месяцев. Согласно подпункту 4) пункта 2 статьи 49 ГК может быть ликвидировано юридическое лицо, отсутствующее по месту нахождения или по фактическому адресу, а также если у него отсутствуют учредители (участники) и должностные лица, без которых юридическое лицо не может функционировать в течение одного года. Ликвидация отсутствующего юридического лица и отсутствующего должника может быть произведена только в судебном порядке. Порядок ликвидации отсутствующего юридического лица и отсутствующего должника определяется в зависимости от наличия либо отсутствия у него кредиторской задолженности (кредиторов). 3. Основанием ликвидации отсутствующего юридического лица, не имеющего кредиторов, является непредставление декларации о корпоративном подоходном налоге (о совокупном годовом доходе и произведенных вычетах) или упрощенной декларации по истечении одного года после установленного законом срока представления, что согласно подпункту 4) пункта 2 статьи 49 ГК отнесено к грубому нарушению законодательства. Перечисленные в подпункте 4) пункта 2 статьи 49 ГК признаки отсутствующего юридического лица в отдельности, а также отсутствие кредиторов у юридического лица не являются самостоятельными основаниями для ликвидации юридического лица. Не может быть ликвидировано в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 49 ГК юридическое лицо, которое отсутствует по месту нахождения или по фактическому адресу, а также при отсутствии его учредителей (участников) и должностных лиц, если это юридическое лицо временно приостановило свою деятельность, однако своевременно, в установленные сроки, представляет соответствующую налоговую отчетность. Не может быть ликвидировано в указанном порядке юридическое лицо, у которого отсутствуют должностные лица, но имеются учредители (участники), которые несут ответственность за организацию деятельности юридического лица и вправе назначать (избирать) должностных лиц. Следует различать непредставление налоговой отчетности отсутствующим юридическим лицом от нарушения сроков представления отчетности действующим юридическим лицом. Юридические лица, учредители (участники) либо должностные лица, осуществляющие свою деятельность и находящиеся по месту регистрации (т. е. не отсутствующие), но не представляющие в установленные сроки налоговую отчетность, несут ответственность за такое нарушение в порядке, установленном законодательством. Непривлечение налогоплательщика к иной предусмотренной законом ответственности за несвоевременное представление налоговой отчетности не является основанием для отказа в принятии к рассмотрению заявления о ликвидации отсутствующего юридического лица. 4. Требования о ликвидации отсутствующего юридического лица, согласно пункту 3 статьи 49 ГК, могут быть предъявлены в суд государственным органом, которому право на предъявление требования предоставлено законодательными актами, а в случаях банкротства — также кредитором. Согласно статье 16 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», такое право предоставлено, в частности, налоговым органам. Отсутствующее юридическое лицо, имеющее кредиторскую задолженность (отсутствующий должник), подлежит ликвидации в судебном порядке согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 49 ГК ввиду банкротства (несостоятельности) по упрощенным процедурам, установленным статьями 94-95 Закона. Право заявления требований о ликвидации по основанию банкротства отсутствующего должника статьей 94 Закона предоставлено кредиторам, налоговому или иному уполномоченному государственному органу по налогам и иным платежам в бюджет, а также прокурору. 5. При обращении в суд с требованиями о ликвидации отсутствующего юридического лица, не имеющего кредиторов, или о возбуждении дела о банкротстве в отношении отсутствующего должника, имеющего кредиторскую задолженность, заявители обязаны представить доказательства отсутствия юридических лиц по месту нахождения, указанному в учредительных документах или по фактическому адресу, а также доказательства отсутствия учредителей, участников и должностных лиц, без которых это юридическое лицо не может осуществлять свою деятельность, при этом необходимо подтвердить истечение установленного законодательством срока отсутствия для отсутствующих должников — в течение шести месяцев, для отсутствующих юридических лиц — в течение одного года до момента обращения заявителя в суд. Такими доказательствами могут быть акты, справки или иные документы органов местного управления, территориальных органов, осуществляющих контроль за предпринимательской деятельностью, а также организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Доказательством отсутствия юридического лица является также возвращение органами связи копий заявлений о ликвидации отсутствующего юридического лица и определений суда о возбуждении производства по делу, направленных в адрес юридического лица, с отметкой об отсутствии адресата либо об его выбытии. 6. Круг лиц, без которых юридическое лицо не может осуществлять свою деятельность (не может функционировать), определяется судом в каждом конкретном случае на основании учредительных документов. Заявители при обращении в суд о ликвидации отсутствующего юридического лица (должника), обязаны представить учредительные документы либо нотариально удостоверенные копии учредительных документов, а также свидетельства о регистрации (перерегистрации) этого юридического лица. Отсутствие указанных в учредительных документах должностных лиц, без которых деятельность юридического лица невозможна (не может функционировать), а также учредителей и участников — физических лиц, может подтверждаться документами о выезде, непроживании показаниями свидетелей, другими доказательствами. Лица, освобожденные юридическим лицом от должности в установленном порядке, не признаются надлежащими представителями отсутствующего юридического лица (отсутствующего должника), даже если известно их местонахождение или они явятся в заседание суда. Если единственными учредителями (участниками) отсутствующего юридического лица, в том числе должника, являлись другие юридические лица, и они ликвидированы в установленном законом порядке, то это обстоятельство также является доказательством отсутствия учредителя (участника) юридического лица. 7. В качестве доказательств судом могут быть приняты документы о смерти, признании недееспособным, об осуждении к лишению свободы либо лишению права заниматься определенными видами деятельности, признании безвестно отсутствующими должностных лиц или смерти единственных учредителей (участников) — физических лиц (при отсутствии правопреемства), без которых деятельность юридического лица невозможна. В этом случае требование о ликвидации юридического лица может быть заявлено и до истечения шести месяцев (одного года) со дня наступления указанных событий. 8. Наличие кредиторской задолженности у отсутствующих должников либо отсутствие кредиторов у отсутствующего юридического лица может подтверждаться расшифровками к последней представленной ими налоговой отчетности, балансами, справками налоговых органов, другими документами. В зависимости от представленных доказательств о наличии либо отсутствии кредиторов или кредиторской задолженности у отсутствующего юридического лица (отсутствующего должника), заявитель обязан указать предусмотренные законом основания для требования о ликвидации отсутствующего юридического лица, отсутствующего должника со ссылками на соответствующие статьи ГК, Закона. 9. Предусмотренные главой 30 ГПК, статьями 22-26 Закона требования к оформлению заявлений в суд о ликвидации отсутствующих должников, к составлению заявлений об их банкротстве судам следует применять с учетом особенностей этой категории дел. Установленные пунктом 4 статьи 3 Закона ограничения по сумме требований кредиторов к должнику (не менее 150 месячных расчетных показателей) в отношении отсутствующего должника не применяются, а заявления о банкротстве отсутствующего должника принимаются судами к рассмотрению независимо от размера имеющейся у него задолженности. Заявления налоговых органов и прокурора о ликвидации, как отсутствующих юридических лиц, так и отсутствующих должников, государственной пошлиной не облагаются. В случае обращения с заявлениями о банкротстве должника других кредиторов государственная пошлина уплачивается в общем порядке. 10. Несоответствие организационно — правовой формы отсутствующего юридического лица (отсутствующего должника) требованиям статьи 34 ГК, непредставление заявителем при обращении в суд сведений о наличии имущества у отсутствующего юридического лица (отсутствующего должника) не является основанием для отказа в принятии к рассмотрению заявления о ликвидации юридического лица. Отсутствие регистрации юридического лица в едином государственном регистре юридических лиц также не является основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению в случае, если это юридическое лицо было создано до принятия ГК и зарегистрировано в установленном порядке. 11. Заявления о ликвидации отсутствующего юридического лица рассматриваются в порядке искового производства, о банкротстве отсутствующего должника — в порядке особого производства. Неявка лиц, уполномоченных учредительными документами на представление интересов юридического лица (учредителей, участников и должностных лиц) в заседание суда не влечет рассмотрение заявления в заочном производстве. 12. Если при рассмотрении дела о ликвидации отсутствующего юридического лица его уполномоченные должностные лица или учредители (участники), указанные заявителем отсутствующими, явятся в заседание суда или письменно заявят о продолжении деятельности юридического лица либо о согласии с ликвидацией, суд отказывает в иске о ликвидации этого юридического лица как отсутствующего. В случае выявления кредиторов (кредиторской задолженности) непосредственно в судебном заседании, суд выносит решение об отказе в требовании о ликвидации юридического лица, если оно было заявлено лишь по основанию отсутствия у него кредиторов. Отказ в ликвидации юридического лица по основаниям, предусмотренным подпунктом 4) пункта 2 статьи 49 ГК, для отсутствующего юридического лица, не имеющего кредиторов, не препятствует повторному обращению кредиторов, уполномоченного органа или прокурора с требованиями ликвидации того же юридического лица по другим предусмотренным гражданским законодательством основаниям. 13. По письменному заявлению обратившегося в суд кредитора, прокурора или уполномоченного органа суд вправе рассмотреть вопрос об изменении оснований заявленного требования о ликвидации отсутствующего юридического лица. Согласие явившихся в суд уполномоченных должностных лиц, а также учредителей (участников) юридического лица, на отсутствие которых указано истцом при обращении в суд, с требованиями о ликвидации, в том числе по упрощенным процедурам, не является безусловным основанием для удовлетворения заявления. Отказывая в иске, суд обязан разъяснить уполномоченным учредительными документами лицам, что они вправе решить вопрос о добровольной ликвидации юридического лица, либо обратиться в суд с заявлением о принудительной ликвидации по иным основаниям, установленным законодательством. 14. В соответствии с пунктом 2 статьи 94 Закона для вынесения решения о признании отсутствующего должника банкротом установлен пятидневный срок со дня возбуждения производства по делу. В этой связи, опубликование в средствах массовой информации сообщения о возбуждении производства по делу о банкротстве отсутствующего должника не производится. Статья 49 ГК также не содержит требования об обязательном опубликовании сообщения о возбуждении судом производства по делу о ликвидации юридического лица. Согласно пункту 3 статьи 50 ГК и пункту 5 статьи 94 Закона, обязательной публикации подлежит извещение о принятии судом решения о ликвидации отсутствующего юридического лица либо о признании отсутствующего должника банкротом и о возбуждении ликвидационного производства. 15. При рассмотрении требования о ликвидации отсутствующего юридического лица и отсутствующего должника суду необходимо на основании учредительных документов установить круг лиц, без которых деятельность юридического лица невозможна, состав его учредителей (участников) и дать оценку достаточности представленных доказательств, подтверждающих отсутствие юридического лица и времени отсутствия. При наличии кредиторской задолженности у отсутствующего юридического лица его ликвидация ввиду несостоятельности производится по упрощенным процедурам банкротства в порядке, установленном статьями 94-95 Закона. Если заявитель при обращении в суд представит доказательства отсутствия имущества у должника с просьбой ликвидировать его без возбуждения конкурсного производства, то суд с согласия Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан (далее — уполномоченного органа) и комитета кредиторов (или известных кредиторов) вправе вынести решение о признании отсутствующего должника банкротом без возбуждения конкурсного производства. Когда требование о ликвидации отсутствующего юридического лица заявлено по основаниям нарушения законодательства о представлении налоговой отчетности, суду, помимо оценки доказательств отсутствия юридического лица и кредиторов, необходимо проверить, составляет ли срок непредставления отчетности более одного года. 16. Ликвидация признанного банкротом отсутствующего юридического лица в соответствии со статьями 67, 94 Закона осуществляется конкурсным управляющим, назначаемым уполномоченным органом. В случае вынесения решения о признании банкротом отсутствующего должника и его ликвидации без возбуждения конкурсного производства организация и обеспечение процедуры ликвидации отсутствующего должника поручается уполномоченному органу. 17. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 ГК обязанность по ликвидации отсутствующего юридического лица может быть возложена судом на собственника его имущества, уполномоченный собственником орган, орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами либо иной орган. Ввиду того что проведение процедур ликвидации и банкротства отсутствующих юридических лиц финансируется за счет средств республиканского бюджета, обязанность по организации и обеспечению ликвидации отсутствующего юридического лица, как и отсутствующего должника, возлагается судом на уполномоченный орган. Ликвидация отсутствующего юридического лица производится в порядке, установленном статьей 50 ГК. 18. Решение суда о принудительной ликвидации отсутствующего юридического лица либо о несостоятельности (банкротстве) отсутствующего должника не является основанием для исключения юридического лица из государственного регистра юридических лиц до завершения ликвидационных процедур. Копия вступившего в силу решения суда о принудительной ликвидации отсутствующего юридического лица или о признании отсутствующего должника банкротом направляется для сведения соответствующему органу юстиции и территориальному подразделению уполномоченного государственного органа по статистике. 19. Имущество, обнаруженное при ликвидации отсутствующего юридического лица, направляется на возмещение расходов по ликвидации, оставшееся имущество согласно пункту 8 статьи 50 ГК направляется на цели, указанные в учредительных документах. 20. Лицо, на которое судом были возложены обязанности по проведению ликвидационных процедур, представляет суду заключительный отчет о своей деятельности и ликвидационный баланс. Суд в срок не позднее 15 дней рассматривает представленные документы и выносит определение об утверждении отчета и о завершении конкурсного производства (ликвидации) или об отказе в утверждении отчета. Суд может отказать в утверждении отчета в случае, если отчет не содержит достаточных сведений и доказательств о проведении необходимых процедур при ликвидации отсутствующего юридического лица или отсутствующего должника. Если кредиторами отсутствующего должника обжалованы действия, решения конкурсного управляющего, уполномоченного органа или лица, на которое была возложена ликвидация, отчет рассматривается судом только после вступления в силу принятого по жалобе судебного акта. 21. Определение суда о завершении производства по делу о ликвидации отсутствующего должника должно содержать список кредиторов и объем требований, которые не были удовлетворены за недостаточностью либо отсутствием имущества должника. Если при ликвидации должника не были удовлетворены требования кредиторов первой очереди, то определение суда и выписка из утвержденного отчета о ликвидации направляются уполномоченному органу (пункт 2 статьи 87 Закона). В определении суда должно быть указано на освобождение банкрота от исполнения обязательств и иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных при ликвидации. 22. В резолютивной части определения суда должно содержаться поручение уполномоченному органу направить регистрирующему органу копию решения о ликвидации юридического лица и определения о завершении ликвидационных процедур для регистрации ликвидации юридического лица. Подлинные учредительные документы отсутствующего юридического лица и отсутствующего должника, представленные заявителем при обращении в суд, передаются регистрирующему органу одновременно с копиями судебных актов, если юридическое лицо не прошло государственную регистрацию. Копия приказа о регистрации ликвидации юридического лица в десятидневный срок направляется регистрирующим органом в суд для приобщения к материалам дела. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование только после издания регистрирующим органом приказа о ликвидации юридического лица и внесения об этом соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц. 23. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ