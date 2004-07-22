24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 6

О внесении изменений и дополнений в
постановление пленума Верховного суда Казахской
ССР от 30 сентября 1971 года № 7 «О судебной практике
по делам об установлении отцовства и факта
признания отцовства» (с изменениями, внесенными
постановлением пленума № 3 от 29 марта 1983 года)
В связи с изменением законодательства
Республики Казахстан пленарное заседание
Верховного суда Республики Казахстан
постановляет:
1. Внести в постановление пленума
Верховного суда Казахской ССР № 7 от 30 сентября
1971 года «О судебной практике по делам об
установлении отцовства и факта признания
отцовства» следующие изменения и дополнения:
1) в наименовании слова «Постановление
пленума Верховного суда Казахской ССР» заменить
словами «нормативное постановление Верховного
суда Республики Казахстан»;
2) преамбулу изложить в следующей
редакции:
«В целях правильного и единообразного
применения в судебной практике норм Закона
Республики Казахстан «О браке и семье» (далее —
Закон) пленарное заседание Верховного суда
Республики Казахстан
постановляет:»;
3) пункт 1 изложить в следующей
редакции: «1. Обратить внимание судов на
необходимость строгого выполнения правовых
норм, регулирующих вопросы об установлении
отцовства и факта признания отцовства.»;
4) в пункте 2:
подпункт а) изложить в следующей
редакции: «а) в соответствии со статьей 47 Закона
иск об установлении отцовства может быть
предъявлен обоими родителями: как матерью, так и
отцом ребенка, опекуном или лицом, на иждивении
которого находится ребенок, а также самим
ребенком по достижении им совершеннолетия.
Судам следует принимать во внимание
доказательства, с достоверностью подтверждающие
происхождение ребенка от конкретного лица
(совместное проживание, ведение общего хозяйства
до рождения ребенка, совместное воспитание либо
содержание ими ребенка, заключения экспертиз и
др.).
Эти обстоятельства должны быть
установлены с использованием средств
доказывания, перечисленных в части 2 статьи 64 ГПК,
— объяснения сторон и третьих лиц, показания
свидетелей, письменные либо вещественные
доказательства, заключения экспертов.»;
в подпункте б) слова «ст. 55 КоБС»
заменить словами «пункту 4 статьи 46 Закона»,
после слов «смерти матери» дополнить словами «,
лишения ее родительских прав, признания
недееспособной», после слов «актов гражданского
состояния» дополнить словами «с согласия органа
опеки и попечительства,»;
в подпункте в) в абзаце первом слова
«ст. 49 КоБС» заменить словами «пункту 2 статьи 46
Закона», слова «ст. 53 КоБС» заменить словами
«статья 49 Закона», в абзаце втором слова «ст. 54
КоБС» заменить словами «статья 50 Закона»;
в подпункте г) слова «ст. 52 КоБС»
заменить словами «статьи 51 Закона», слова «ст. 77
КоБС» заменить словами «статьей 125 Закона»;
подпункт д) изложить в следующей
редакции:
«д) в случае смерти лица, которое
признавало себя отцом ребенка, но не состояло в
браке с матерью ребенка, факт признания им
отцовства может быть установлен в судебном
порядке по правилам, установленным гражданским
процессуальным законодательством в порядке
особого производства (статьи 291-295 ГПК).
Указанный факт может быть установлен
судом как в случае, когда ребенок находился на
иждивении лица к моменту его смерти, так и ранее,
если это лицо признавало себя его отцом.
Такой факт, с учетом конкретных
обстоятельств, может быть установлен судом также
в отношении ребенка, родившегося после смерти
лица, которое в период беременности матери
признавало себя отцом будущего ребенка.»;
в подпункте е) слова «в том числе и на
детей, родившихся до введения в действие Основ,
судам следует взыскивать алименты на содержание
детей, родившихся после 1 октября 1968 года и в
отношении которых установлено отцовство»
исключить, слова «ст. 77 КоБС» заменить словами
«статьи 125 Закона», слова «на содержание детей,
которые родились до 1 октября 1968 года, алименты
могут быть взысканы при наличии оснований,
указанных в статье 89 КоБС, в твердой денежной
сумме» исключить;
5) в пункте 3 после слов «место
рождения» дополнить словом «национальность».
2. Согласно статье 4 Конституции
Республики Казахстан настоящее нормативное
постановление включается в состав действующего
права, а также является общеобязательным и
вводится в действие со дня официального
опубликования.
Председатель
Верховного суда
Республики Казахстан
К. МАМИ
Судья Верховного суда
Республики Казахстан,
секретарь пленарного заседания Ж.
БАИШЕВ