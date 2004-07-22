24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 6 Законы 144

О внесении изменений и дополнений в постановление пленума Верховного суда Казахской ССР от 30 сентября 1971 года № 7 «О судебной практике по делам об установлении отцовства и факта признания отцовства» (с изменениями, внесенными постановлением пленума № 3 от 29 марта 1983 года) В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление пленума Верховного суда Казахской ССР № 7 от 30 сентября 1971 года «О судебной практике по делам об установлении отцовства и факта признания отцовства» следующие изменения и дополнения: 1) в наименовании слова «Постановление пленума Верховного суда Казахской ССР» заменить словами «нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан»; 2) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях правильного и единообразного применения в судебной практике норм Закона Республики Казахстан «О браке и семье» (далее — Закон) пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет:»; 3) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Обратить внимание судов на необходимость строгого выполнения правовых норм, регулирующих вопросы об установлении отцовства и факта признания отцовства.»; 4) в пункте 2: подпункт а) изложить в следующей редакции: «а) в соответствии со статьей 47 Закона иск об установлении отцовства может быть предъявлен обоими родителями: как матерью, так и отцом ребенка, опекуном или лицом, на иждивении которого находится ребенок, а также самим ребенком по достижении им совершеннолетия. Судам следует принимать во внимание доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица (совместное проживание, ведение общего хозяйства до рождения ребенка, совместное воспитание либо содержание ими ребенка, заключения экспертиз и др.). Эти обстоятельства должны быть установлены с использованием средств доказывания, перечисленных в части 2 статьи 64 ГПК, — объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные либо вещественные доказательства, заключения экспертов.»; в подпункте б) слова «ст. 55 КоБС» заменить словами «пункту 4 статьи 46 Закона», после слов «смерти матери» дополнить словами «, лишения ее родительских прав, признания недееспособной», после слов «актов гражданского состояния» дополнить словами «с согласия органа опеки и попечительства,»; в подпункте в) в абзаце первом слова «ст. 49 КоБС» заменить словами «пункту 2 статьи 46 Закона», слова «ст. 53 КоБС» заменить словами «статья 49 Закона», в абзаце втором слова «ст. 54 КоБС» заменить словами «статья 50 Закона»; в подпункте г) слова «ст. 52 КоБС» заменить словами «статьи 51 Закона», слова «ст. 77 КоБС» заменить словами «статьей 125 Закона»; подпункт д) изложить в следующей редакции: «д) в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством в порядке особого производства (статьи 291-295 ГПК). Указанный факт может быть установлен судом как в случае, когда ребенок находился на иждивении лица к моменту его смерти, так и ранее, если это лицо признавало себя его отцом. Такой факт, с учетом конкретных обстоятельств, может быть установлен судом также в отношении ребенка, родившегося после смерти лица, которое в период беременности матери признавало себя отцом будущего ребенка.»; в подпункте е) слова «в том числе и на детей, родившихся до введения в действие Основ, судам следует взыскивать алименты на содержание детей, родившихся после 1 октября 1968 года и в отношении которых установлено отцовство» исключить, слова «ст. 77 КоБС» заменить словами «статьи 125 Закона», слова «на содержание детей, которые родились до 1 октября 1968 года, алименты могут быть взысканы при наличии оснований, указанных в статье 89 КоБС, в твердой денежной сумме» исключить; 5) в пункте 3 после слов «место рождения» дополнить словом «национальность». 2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ