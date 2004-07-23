24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 7

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О внесении изменений в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 10 от 9 июля 1999 года «О некоторых вопросах применения законодательства о праве собственности на жилище»В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 10 от 9 июля 1999 года «О некоторых вопросах применения законодательства о праве собственности на жилище» следующие изменения: 1) в наименовании слова «Постановление пленума» заменить словами «Нормативное постановление»; 2) в преамбуле слово «Пленум» заменить словами «пленарное заседание»; 3) в пункте 4: в абзаце первом слова «ГК РК» заменить словами «Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК)»; в абзаце втором слова «ст. 63, 70 Указа «О земле» заменить словами «статьи 84, 91 Земельного кодекса Республики Казахстан»; 4) по всему тексту слова «п.», «ч.», « ст.» заменить словами «пункт», «часть», «статья» в соответствующих падежах, слова «РК» исключить. 2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ

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