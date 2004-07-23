24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 7

О внесении изменений в постановление
пленума Верховного суда Республики Казахстан №
10 от 9 июля 1999 года «О некоторых вопросах
применения законодательства
о праве собственности на жилище»
В связи с изменением законодательства
Республики Казахстан пленарное заседание
Верховного суда Республики Казахстан
постановляет:
1. Внести в постановление пленума
Верховного суда Республики Казахстан № 10 от 9
июля 1999 года «О некоторых вопросах применения
законодательства о праве собственности на
жилище» следующие изменения:
1) в наименовании слова «Постановление
пленума» заменить словами «Нормативное
постановление»;
2) в преамбуле слово «Пленум» заменить
словами «пленарное заседание»;
3) в пункте 4:
в абзаце первом слова «ГК РК» заменить
словами «Гражданского кодекса Республики
Казахстан (далее — ГК)»;
в абзаце втором слова «ст. 63, 70 Указа «О
земле» заменить словами «статьи 84, 91 Земельного
кодекса Республики Казахстан»;
4) по всему тексту слова «п.», «ч.», « ст.»
заменить словами «пункт», «часть», «статья» в
соответствующих падежах, слова «РК» исключить.
2. Согласно статье 4 Конституции
Республики Казахстан настоящее нормативное
постановление включается в состав действующего
права, а также является общеобязательным и
вводится в действие со дня официального
опубликования.
Председатель
Верховного суда
Республики Казахстан
К. МАМИ
Судья Верховного суда
Республики Казахстан,
секретарь пленарного заседания Ж.
БАИШЕВ