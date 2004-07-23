24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 8

Законы
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О внесении изменений и дополнений в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 9 от 18 июля 1997 года «О практике применения законодательства по приватизации гражданами жилых помещений»В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 9 от 18 июля 1997 года «О практике применения законодательства по приватизации гражданами жилых помещений» следующие изменения и дополнения: 1) в наименовании слова «Постановление пленума» заменить словами «Нормативное постановление»; 2) в преамбуле слово «пленум» заменить словами «пленарное заседание»; 3) в пункте 1: цифру «14» заменить на цифру «13»; после слов «20 июля 1992 года» дополнить словами «от 21 октября 1993 года № 1043, от 17 ноября 1993 года № 1143, от 16 октября 1999 года № 1560»; после слов «1995 года» дополнить словами «от 16 октября 1999 года»; 4) в пункте 3: слова «полном», «полное» исключить; 5) в пункте 4: в абзаце втором слова «пунктом «е» ст. 4 Закона Республики Казахстан от 31 декабря 1996 года «О государственной пошлине» заменить словами «подпунктом 7) пункта 1 статьи 496 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; в абзаце третьем слова «пункт «а» ст. 4 Закона РК «О государственной пошлине» заменить словами «подпункт 1) пункта 1 статьи 496 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; 6) пункт 12 исключить; 7) по всему тексту слово «общая» заменить словом «Общая», слово «ст.» заменить словом «статья» в соответствующих падежах. 2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ

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