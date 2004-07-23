24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 8

О внесении изменений и дополнений в
постановление пленума Верховного суда
Республики Казахстан № 9 от 18 июля 1997 года «О
практике применения законодательства по
приватизации гражданами жилых помещений»
В связи с изменением законодательства
Республики Казахстан пленарное заседание
Верховного суда Республики Казахстан
постановляет:
1. Внести в постановление пленума
Верховного суда Республики Казахстан № 9 от 18
июля 1997 года «О практике применения
законодательства по приватизации гражданами
жилых помещений» следующие изменения и
дополнения:
1) в наименовании слова «Постановление
пленума» заменить словами «Нормативное
постановление»;
2) в преамбуле слово «пленум» заменить
словами «пленарное заседание»;
3) в пункте 1:
цифру «14» заменить на цифру «13»;
после слов «20 июля 1992 года» дополнить
словами «от 21 октября 1993 года № 1043, от 17 ноября 1993
года № 1143, от 16 октября 1999 года № 1560»;
после слов «1995 года» дополнить словами
«от 16 октября 1999 года»;
4) в пункте 3:
слова «полном», «полное» исключить;
5) в пункте 4:
в абзаце втором слова «пунктом «е» ст. 4
Закона Республики Казахстан от 31 декабря 1996 года
«О государственной пошлине» заменить словами
«подпунктом 7) пункта 1 статьи 496 Кодекса
Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет (Налоговый
кодекс)»;
в абзаце третьем слова «пункт «а» ст. 4
Закона РК «О государственной пошлине» заменить
словами «подпункт 1) пункта 1 статьи 496 Кодекса
Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет (Налоговый
кодекс)»;
6) пункт 12 исключить;
7) по всему тексту слово «общая»
заменить словом «Общая», слово «ст.» заменить
словом «статья» в соответствующих падежах.
2. Согласно статье 4 Конституции
Республики Казахстан настоящее нормативное
постановление включается в состав действующего
права, а также является общеобязательным и
вводится в действие со дня официального
опубликования.
Председатель
Верховного суда
Республики Казахстан
К. МАМИ
Судья Верховного суда
Республики Казахстан,
секретарь пленарного заседания Ж.
БАИШЕВ