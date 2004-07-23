24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 9

Законы
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О внесении изменений и дополнений в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 7 от 25 июля 1996 года «О практике применения судами законодательства о защите прав потребителей»В связи с изменениями законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 7 от 25 июля 1996 года «О практике применения судами законодательства о защите прав потребителей» следующие изменения и дополнения: 1) в наименовании слова «Постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан» заменить словами «Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан»; 2) в преамбуле: слово «пленум» заменить словами «пленарное заседание»; 3) в пункте 1: в абзаце первом слова «Закон «О защите прав потребителей» заменить словами «Закон Казахской ССР «О защите прав потребителей» (далее — Закон)», слова «(ст. 12 ГК),» заменить словами «(статья 12 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК)», после слов «то есть», «нужд», «товаров» поставить запятые; 4) в пункте 4: в абзаце первом слово «судебные» исключить; в абзаце втором слова «п. 7 ст. 129 ГПК,» заменить словами «подпунктом 2) части первой статьи 154 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — ГПК)», слова «отказывать в принятии искового заявления» заменить словами «возвращать исковое заявление», слова «со ст. 118 ГПК» заменить словами «с частью 9 статьи 32 ГПК»; 5) в пункте 5: в абзаце первом слова «п. 2 части 2 ст. 129 ГПК отказывает в принятии заявления» заменить словами «подпунктом 1) части первой статьи 154 ГПК возвращает заявление», слово «внесудебный» заменить словом «судебный»; абзац второй исключить; в абзаце третьем слова «п. 8 ст. 80 ГПК» заменить словами «частью первой статьи 104 ГПК, подпунктами 11) и 15) статьи 501 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; в абзаце четвертом слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется», цифры «90, 94, 95» заменить соответственно цифрами «110, 115, 116»; 6) в пункте 7: в абзаце первом исключить слова «о взыскании с изготовителя (исполнителя, продавца) в доход соответствующего бюджета штрафа в размере цены иска и»; в абзаце втором второе предложение изложить в следующей редакции: «Дела по таким искам в соответствии со статьей 30 ГПК подсудны специализированным межрайонным экономическим судам.»; 7) в пункте 8: в абзаце втором цифры «126», «130» заменить соответственно цифрами «150», «155»; 8) в пункте 9: слова «Государственный комитет по ценовой и антимонопольной политике (ГКЦАП) и его территориальные органы, а также Госстандарт, Госсанэпиднадзор, Минэкобиоресурсов и другие» исключить, слово «государственные» заменить словом «Государственные», слова «ст. 32» заменить словами «статьей 57»; 9) в пункте 13: в абзаце первом слова «статей 452, 455-459, 460 и 461» заменить словами «главы 47»; 10) в пункте 14: в абзаце четвертом слово «законом» заменить словом «Законом»; 11) по всему тексту слова «ст.», «п.» заменить словами «статья», «пункт» в соответствующих падежах. 2.Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ

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