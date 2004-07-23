24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 9

О внесении изменений и дополнений в
постановление пленума Верховного суда
Республики Казахстан № 7 от 25 июля 1996 года «О
практике применения судами законодательства о
защите прав потребителей»
В связи с изменениями
законодательства Республики Казахстан
пленарное заседание Верховного суда Республики
Казахстан
постановляет:
1. Внести в постановление пленума
Верховного суда Республики Казахстан № 7 от 25
июля 1996 года «О практике применения судами
законодательства о защите прав потребителей»
следующие изменения и дополнения:
1) в наименовании слова «Постановление
пленума Верховного суда Республики Казахстан»
заменить словами «Нормативное постановление
Верховного суда Республики Казахстан»;
2) в преамбуле:
слово «пленум» заменить словами
«пленарное заседание»;
3) в пункте 1:
в абзаце первом слова «Закон «О защите
прав потребителей» заменить словами «Закон
Казахской ССР «О защите прав потребителей»
(далее — Закон)»,
слова «(ст. 12 ГК),» заменить словами
«(статья 12 Гражданского кодекса Республики
Казахстан (далее — ГК)», после слов «то есть»,
«нужд», «товаров» поставить запятые;
4) в пункте 4:
в абзаце первом слово «судебные»
исключить;
в абзаце втором слова «п. 7 ст. 129 ГПК,»
заменить словами «подпунктом 2) части первой
статьи 154 Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан (далее — ГПК)», слова
«отказывать в принятии искового заявления»
заменить словами «возвращать исковое
заявление», слова «со ст. 118 ГПК» заменить словами
«с частью 9 статьи 32 ГПК»;
5) в пункте 5:
в абзаце первом слова «п. 2 части 2 ст. 129
ГПК отказывает в принятии заявления» заменить
словами «подпунктом 1) части первой статьи 154 ГПК
возвращает заявление», слово «внесудебный»
заменить словом «судебный»;
абзац второй исключить;
в абзаце третьем слова «п. 8 ст. 80 ГПК»
заменить словами «частью первой статьи 104 ГПК,
подпунктами 11) и 15) статьи 501 Кодекса Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
в абзаце четвертом слово
«осуществляются» заменить словом
«осуществляется», цифры «90, 94, 95» заменить
соответственно цифрами «110, 115, 116»;
6) в пункте 7:
в абзаце первом исключить слова «о
взыскании с изготовителя (исполнителя, продавца)
в доход соответствующего бюджета штрафа в
размере цены иска и»;
в абзаце втором второе предложение
изложить в следующей редакции:
«Дела по таким искам в соответствии со
статьей 30 ГПК подсудны специализированным
межрайонным экономическим судам.»;
7) в пункте 8:
в абзаце втором цифры «126», «130»
заменить соответственно цифрами «150», «155»;
8) в пункте 9:
слова «Государственный комитет по
ценовой и антимонопольной политике (ГКЦАП) и его
территориальные органы, а также Госстандарт,
Госсанэпиднадзор, Минэкобиоресурсов и другие»
исключить, слово «государственные» заменить
словом «Государственные», слова «ст. 32» заменить
словами «статьей 57»;
9) в пункте 13:
в абзаце первом слова «статей 452, 455-459,
460 и 461» заменить словами «главы 47»;
10) в пункте 14:
в абзаце четвертом слово «законом»
заменить словом «Законом»;
11) по всему тексту слова «ст.», «п.»
заменить словами «статья», «пункт» в
соответствующих падежах.
2.Согласно статье 4 Конституции
Республики Казахстан настоящее нормативное
постановление включается в состав действующего
права, а также является общеобязательным и
вводится в действие со дня официального
опубликования.
Председатель
Верховного суда
Республики Казахстан
К. МАМИ
Судья Верховного суда
Республики Казахстан,
секретарь пленарного заседания Ж.
БАИШЕВ