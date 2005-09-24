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Конкурсы
24.09.2005
24 сентября 2005 г. 0:00
Конкурсы на 24.09.2005 -
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Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
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Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
00:30
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00:15
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01:45
«Домик Петра I» – из Казахстана
00:45
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00:12
Хлеб на столе
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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
01:16
Задержали за взятку
00:44
Казахстан как центр медицинского туризма
01:20
Акцент на аналитику
00:18
Перспективы мегаполиса
01:19
Объединяя души и сердца
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Разговор с министром
01:21
Реликвии, доступные всем
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
27 июня 2022 г. 2:15
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
27 июня 2022 г. 20:00
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
28 июня 2022 г. 1:30
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
28 июня 2022 г. 19:58
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
30 июня 2022 г. 14:31
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
29 июня 2022 г. 2:30
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
29 июня 2022 г. 20:11
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
27 июня 2022 г. 0:45
В мире наступает эра глобального дефицита?
27 июня 2022 г. 16:23
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
30 июня 2022 г. 19:15
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
29 июня 2022 г. 2:15
Качество жизни зависит от качества мышления
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
9 июня 2022 г. 13:45
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
7 июня 2022 г. 18:06
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
8 июня 2022 г. 8:54
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
9 июня 2022 г. 16:33
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
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Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
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Казахстанская правда
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