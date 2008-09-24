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Конкурсы
24.09.2008
24 сентября 2008 г. 0:00
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10:28
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
10:45
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест
08:10
Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
09:16
Дамир Исмагулов выиграл пятый подряд бой в UFC
12:42
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Иран
14:19
"Трасса для рекордов": масштабный полумарафон прошёл в Нур-Султане
15:07
Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирана
15:31
Войскам противовоздушной обороны Казахстана исполнилось 30 лет
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
13 июня 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
12 июня 2022 г. 10:20
Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау
13 июня 2022 г. 8:12
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
14 июня 2022 г. 5:00
Как отразится на Казахстане создание новых областей
15 июня 2022 г. 14:52
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
13 июня 2022 г. 10:02
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
13 июня 2022 г. 2:15
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
13 июня 2022 г. 12:50
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
12 июня 2022 г. 10:54
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 июня
14 июня 2022 г. 5:30
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
12 июня 2022 г. 14:30
Мужчину с топором обезвредили в Шымкенте
13 июня 2022 г. 0:15
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
13 июня 2022 г. 11:43
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
12 июня 2022 г. 9:10
Новорожденного уронили на пол в роддоме Атырау
12 июня 2022 г. 10:12
Цена бензина в США обновила исторический максимум
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
23 мая 2022 г. 0:45
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
23 мая 2022 г. 13:48
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
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Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
20 мая 2022 г. 16:50
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