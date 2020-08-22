242 случая заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 242 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 113 без клинических проявлений, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 24 / 13
город Алматы - 40 / 9
город Шымкент - 1 / 1
Акмолинская область - 8 / 5
Актюбинская область - 2 / 2
Алматинская область - 7 / 4
Атырауская область - 17 / 15
Восточно-Казахстанская область - 30 / 5
Жамбылская область - 9 / 8
Западно-Казахстанская область - 16 / 9
Карагандинская область - 24 / 11
Костанайская область - 10 / 5
Кызылординская область - 2 / 2
Мангистауская область - 12 / 11
Павлодарская область - 15 / 5
Северо-Казахстанская область - 14 / 3
Туркестанская область - 11 / 5
Всего в стране выявлены 104313 заболевших.