Фото: polisia.kz
Происшествия , Общество
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане

Сегодня в Туркестанской области поставлена точка в деле о финансовой пирамиде более чем с 2 тысячами пострадавших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию с 2020 года поступили заявления от граждан, которые стали жертвами финансовых пирамид Evolution Corporation и «Индиго 24». Это жители 6 областей и городов республиканского значения.

Учитывая масштаб совершенного преступления, было возбуждено уголовное дело, приказом Министерства внутренних дел РК на базе Департамента полиции Туркестанской области создана следственная группа. Ее возглавила один из опытных следователей области Алтынай Жолымбекова.

Досудебное расследование продолжалось более года. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25 человек по подозрению в причастности к созданию и управлению финансовой пирамидой.

У них были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество. За это время сотрудники полиции и прокуроры провели огромную работу по сбору доказательств вины подозреваемых. Было назначено 15 видов экспертиз.

Следователи установили, что преступная группа в течение нескольких лет, обещая вкладчикам возврат денег, мошенническим путем присвоила более 3 миллиардов тенге граждан.

Доказано, что преступная группа носила организованный характер, действовала планомерно, роли каждого участника были четко распределены. В результате полицейские и прокуроры направили в суд 1000-томное уголовное дело с обвинительным актом.

Сегодня суд вынесен приговор по данному уголовному делу. Трое организаторов и учредителей финансовой пирамиды лишены свободы сроком на 12 лет. 5 человек – их заместители – осуждены на 10 лет, остальные 17 подсудимых – на 8 лет лишения свободы.

 

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