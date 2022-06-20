25 человек подверглись пыткам раскалённым утюгом – Генпрокуратура о расследовании январских событий

Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК отметил, что особое внимание уделяется уголовным делам, зарегистрированным по фактам недозволенных методов следствия в ходе расследования январских событий, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В настоящее время 8 наиболее резонансных случаев расследуют специальные прокуроры. По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них 9 содержатся под стражей. В частности, по делу о пытках с использованием раскалённого парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц. Все заявители описали схожий способ применения пыток», - сообщил Серик Шалабаев.

Кроме того, по его словам, в результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность пяти сотрудников полиции. Трое из них вину признали.

«Завершились следственные действия в отношении двух сотрудников департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области. Они подозреваются в нанесении побоев задержанному лицу, повлёкших его смерть», - резюмировал спикер.