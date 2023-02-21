25 человек, в том числе 9 детей, отравились угарным газом в общежитии в Астане

Происшествия
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В городе Астане из-за неисправной печи 25 человек отравились угарным газом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: t.me/soltustkqaz_tjd

Об отравлении угарным газом жителей нескольких комнат частного 4-этажного общежития спасателям 21 февраля в 8:50 сообщила скорая помощь. Среди 25 пострадавших – 9 детей.

Как подчеркнули в МЧС, в этом общежитии уже было аналогичное происшествие 27 января 2023 года. Пожар охватил площадь 15 квадратных метров, были эвакуированы 16 человек, из них 11 детей.

Тогда пожарные составили рекомендации по пожарной безопасности (ПБ), а материалы о нарушении направили в акимат и соответствующие госорганы.

«Сегодня для уточнения и выяснения причины отравления на место происшествия направлены дознаватель и испытательная исследовательская пожарная лаборатория.

Предварительная причина – неисправность отопительной печи на твердом топливе. Жилой дом переоборудован в общежитие. Объект не оборудован системами пожарной автоматики. Документы на переоборудование жилого дома под общежитие отсутствуют», – перечислили нарушения в МЧС.

После первого ЧП пожарные взяли общежитие на контроль и дважды проводили здесь профилактические разъяснительные беседы с вручением памяток по ПБ.

О пожарной безопасности жителям общежития сотрудники ДЧС и полиции рассказывали и в рамках республиканской профилактической акции «Жатақхана» в сентябре 2022 года.

19 января этого года по адресу повторно провели обход с разъяснительной работой.

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