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​25 добрых дел и другие инициативы комиссии

Инеш БЕРЖАНОВА

Как отметила заместитель председателя Нацкомиссии Елена Тарасенко, работа организации в прошлом году по большей части была ориентирована на представительниц прекрасного пола, проживающих в регионах республики. Проведено также было немало встреч, обсуждений по законодательным инициативам, касающимся прав ребенка, вопросов бытового насилия в семье.

Большое значение имели и встречи международного уровня по линии ОБСЕ в Астане, ООН, ОЭСР. К слову, эти организации высоко оценивают продвижение Казахстана в сторону улучшения ситуации по показателям, связанным с положением в обществе наших женщин.

Что касается регионов, то Национальной комиссией проведена работа по привлечению женщин к активному участию в политической жизни страны, в том числе через участие в выборах в качестве кандидатов в депутаты маслихатов. Оказана поддержка сельским предпринимательницам в проведении своих инициатив, получении кредитов и юридической помощи.

К слову, акция «25 добрых дел» пройдет практически во всех регионах страны. Однако часть пунктов предполагаемого плана мероприятий будет носить республиканский характер. Так, по словам члена Национальной комиссии, президента Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаевой, большой резонанс в обществе должна получить благотворительная акция по проведению пластичес­ких операций детям из малообес­печенных семей. Не менее значимым станет и проведение республиканского слета отцов. Последнее, уверены инициаторы проекта, будет способствовать повышению внимания к роли отцов в воспитании детей.

– Помимо прочего, мы планируем провести масштабную работу по выявлению одаренных детей. Им мы хотим помочь в получении грантов на поступление в Национальный университет искусств в Астане, – подчеркнула Р. Сарсембаева. – Антикоррупционные акции, встречи молодых людей с женщинами, внесшими вклад в становление независимого Казахстана, также, надеюсь, люди оценят по достоинству.

Вместе с тем уже сейчас по республике заработали сразу несколько проектов, направленных на поддержку малообеспеченных семей, молодых, инициативных бизнес-вумен. Силами Нацкомиссии им оказывается как психологическая, так и юридическая поддержка. Проводимая работа, уверены спикеры, скажется на гендерных показателях в политической жизни страны, а это значит, что возрастет число управленцев женского пола.

Об экономическом аспекте темы участникам брифинга рассказала заместитель председателя правления холдинга «Байтерек», член Национальной комиссии Ляззат Ибрагимова. В частности, она указала на то, что в структуре владельцев субъектов малого и среднего предпринимательства доля женщин уже составляет порядка 41%. Всего же сейчас по республике женщины составляют 48% занятого населения, формируя при этом до 40% ВВП. При этом для них характерна занятость в таких сферах, как здравоохра­нение, образование, а также в сфере услуг по проживанию и питанию. 

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