25 килограммов древних медных монет найдены в ЮКО 

Фото с сайта staraya-moneta.ru
Археологи уверены, что найденными монетами расплачивались еще в конце XVII века, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Otyrar.kz.
Старинный клад хранился на территории древнего города Сауран. Археологи нашли его с помощью металлоискателя. Все монеты были завернуты в ткань, которая частями тоже сохранилась.
"Это связано с угасанием города, когда люди оставляли его. Возможно, они оставили такое количество монет до лучших времен, желая потом вернуться. Скорее всего, люди перемещались в Туркестан", – говорит руководитель туркестанской экспедиции Ерболат Смагулов.
Как отмечают археологи, монеты были изготовлены в местном монетном дворе. Есть среди находок и деньги, отчеканенные в России при втором русском царе из династии Романовых. На многих есть изображения Георгия Победоносца и знак московского монетного двора. Ученые говорят, что уникальность – не в самих монетах, а в их количестве. Такого количества древних денег археологи еще не находили. 25 кг медных монет были спрятаны в одном месте.
"Они попали к нам в Среднюю Азию в связи с медным кризисом, когда была большая нехватка медных монет. Валюта была наряду со среднеазиатской. Такое огромное количество монет говорит о том, что были экономические связи с Россией", – рассказывает научный сотрудник областного историко-краеведческого музея города Шымкент Айсулу Ержигитова.
Отметим, что найденные медные монеты скоро выставят на всеобщее обозрение в музей. Правда, сначала археологам придется все пересчитать.
Сейчас экспедиции предстоит выяснить подробные обстоятельства захоронения клада. Но уже известно, что его оставили в древней усадьбе. Ее скоро откопают и восстановят все детали интерьера.