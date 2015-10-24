25 килограммов древних медных монет найдены в ЮКО 

Культура
Ерзат Сергазин
Фото с сайта staraya-moneta.ru
Археологи уверены, что найденными монетами расплачивались еще в конце XVII века, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Старинный клад хранился на территории древнего города Сауран. Археологи нашли его с помощью металлоискателя. Все монеты были завернуты в ткань, которая частями тоже сохранилась.

"Это связано с угасанием города, когда люди оставляли его. Возможно, они оставили такое количество монет до лучших времен, желая потом вернуться. Скорее всего, люди перемещались в Туркестан", – говорит руководитель туркестанской экспедиции Ерболат Смагулов.

Как отмечают археологи, монеты были изготовлены в местном монетном дворе. Есть среди находок и деньги, отчеканенные в России при втором русском царе из династии Романовых. На многих есть изображения Георгия Победоносца и знак московского монетного двора. Ученые говорят, что уникальность – не в самих монетах, а в их количестве. Такого количества древних денег археологи еще не находили. 25 кг медных монет были спрятаны в одном месте. 

"Они попали к нам в Среднюю Азию в связи с медным кризисом, когда была большая нехватка медных монет. Валюта была наряду со среднеазиатской. Такое огромное количество монет говорит о том, что были экономические связи с Россией", – рассказывает научный сотрудник областного историко-краеведческого музея города Шымкент Айсулу Ержигитова.

Отметим, что найденные медные монеты скоро выставят на всеобщее обозрение в музей. Правда, сначала археологам придется все пересчитать.

Сейчас экспедиции предстоит выяснить подробные обстоятельства захоронения клада. Но уже известно, что его оставили в древней усадьбе. Ее скоро откопают и восстановят все детали интерьера. 

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