Свежий выпуск
​25 лет большой и плодотворной работы
Глеб Малых

Компания подвела итоги конкурса, объявленного еще в начале нынешнего года, и определила победителей премии в разных номинациях. На торжественном мероприятии собрались партнеры, поставщики и подрядчики Евразийской Группы.

На сегодня с ERG работают поч­ти 2 тыс. казахстанских предприя­тий и сотни международных ведущих компаний разных отраслей и финансового сектора. Знаковой и юбилейной награды от меж­дународной промышленной группы удостоились не только казахстанские, но и зарубежные производители промышленного оборудования, поставщики услуг и финансовые партнеры.

По словам генерального директора Коммерческого центра ERG Ильмира Масгутова, ежегодно объем закупа ERG составляет порядка 2,5 млрд долларов. К тому же каждый четвертый товар приобретается у казахстанского производителя. Закупки ERG у местных поставщиков товаров и услуг за 2013–2018 годы в размере более 1,5 трлн тенге позволили поддержать свыше 5 500 компаний по всему Казахстану.

За счет оптимизации закупок повысилась и производительность продаж, реализуются инвестиционные проекты, которые являются час­тью стратегии ERG-2025. Одним из важных шагов в реализации стратегии стало создание в 2016 году Коммерческого центра ERG.

При этом Ильмир Масгутов обратил внимание на то, что Коммерчес­кий центр предъявляет жесткие требования к качеству закупаемого товара у отечественных компаний, поскольку промышленная продукция ERG поступает на международные рынки, тем самым повышая и экс­портный потенциал Казахстана.

Самым важным направлением работы центра является взаимодействие с поставщиками и подрядчиками Евразийской Группы. Так в начале текущего года была принята функциональная стратегия по закупкам. Один из ее главных приоритетов – взаимовыгодные и доверительные отношения с поставщиками. Таким образом, сейчас значительно раскрывается потенциал внутреннего рынка Казахстана, и ежегодно растет объем закупок товаров у отечественных товаропроизводителей.

Идет активное развитие импортозамещения. Центр анализирует импортные товары, работы и услуги и предлагает возможности локализации производства и закупа отечественных аналогов. Порядка 23% ТМЦ, таких как нефтяной кокс, мазут, дизельное топливо, металлопрокат и спецодежда, приобретаются у отечественных товаропроизводителей.

Отметим, что награды получили крупнейшие партнеры Группы. Звание «Национальный финансовый партнер» присвоено Банку Развития Казахстана, номинацию «Стратегический финансовый партнер» получил Сбербанк, «Инновационный финансовый партнер» – Банк ВТБ, а ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было удостоено звания «Стратегический партнер». Кроме почетной статуэтки победители ERG Supplier Award также получат поддержку в продвижении своего бренда на рынке.

Популярное

Все
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Двухлетний ребенок застрял в оросительной трубе в Кентау – видео
Токаев поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Праздник единства народа отмечает Казахстан
Смаилов: День единства народа Казахстана – торжество мира, благополучия и сплоченности
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Мать с двумя маленькими детьми насмерть сбили в Алматинской области
Маршрутка вылетела с трассы в СКО, погибла 16-летняя студентка
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля
Назван регион - лидер Казахстана по индексу старения
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет

Читайте также

Свежий выпуск
«Казпочта» – универсальный агент финансовых, брокерских, ци…
Свежий выпуск
Ода малой родине
Свежий выпуск
«Каспий» возвращает лидерство
Свежий выпуск
​​​​​​​Рост мастерства налицо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]