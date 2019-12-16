​25 лет большой и плодотворной работы

Компания подвела итоги конкурса, объявленного еще в начале нынешнего года, и определила победителей премии в разных номинациях. На торжественном мероприятии собрались партнеры, поставщики и подрядчики Евразийской Группы.

На сегодня с ERG работают поч­ти 2 тыс. казахстанских предприя­тий и сотни международных ведущих компаний разных отраслей и финансового сектора. Знаковой и юбилейной награды от меж­дународной промышленной группы удостоились не только казахстанские, но и зарубежные производители промышленного оборудования, поставщики услуг и финансовые партнеры.

По словам генерального директора Коммерческого центра ERG Ильмира Масгутова, ежегодно объем закупа ERG составляет порядка 2,5 млрд долларов. К тому же каждый четвертый товар приобретается у казахстанского производителя. Закупки ERG у местных поставщиков товаров и услуг за 2013–2018 годы в размере более 1,5 трлн тенге позволили поддержать свыше 5 500 компаний по всему Казахстану.

За счет оптимизации закупок повысилась и производительность продаж, реализуются инвестиционные проекты, которые являются час­тью стратегии ERG-2025. Одним из важных шагов в реализации стратегии стало создание в 2016 году Коммерческого центра ERG.

При этом Ильмир Масгутов обратил внимание на то, что Коммерчес­кий центр предъявляет жесткие требования к качеству закупаемого товара у отечественных компаний, поскольку промышленная продукция ERG поступает на международные рынки, тем самым повышая и экс­портный потенциал Казахстана.

Самым важным направлением работы центра является взаимодействие с поставщиками и подрядчиками Евразийской Группы. Так в начале текущего года была принята функциональная стратегия по закупкам. Один из ее главных приоритетов – взаимовыгодные и доверительные отношения с поставщиками. Таким образом, сейчас значительно раскрывается потенциал внутреннего рынка Казахстана, и ежегодно растет объем закупок товаров у отечественных товаропроизводителей.

Идет активное развитие импортозамещения. Центр анализирует импортные товары, работы и услуги и предлагает возможности локализации производства и закупа отечественных аналогов. Порядка 23% ТМЦ, таких как нефтяной кокс, мазут, дизельное топливо, металлопрокат и спецодежда, приобретаются у отечественных товаропроизводителей.

Отметим, что награды получили крупнейшие партнеры Группы. Звание «Национальный финансовый партнер» присвоено Банку Развития Казахстана, номинацию «Стратегический финансовый партнер» получил Сбербанк, «Инновационный финансовый партнер» – Банк ВТБ, а ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было удостоено звания «Стратегический партнер». Кроме почетной статуэтки победители ERG Supplier Award также получат поддержку в продвижении своего бренда на рынке.