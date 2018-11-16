​25 лет дружбы: новый этап отношений

В ходе встречи премьеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов по дальнейшему углублению и расширению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрены текущие и перс­пективные направления взаимодействия в сферах торговли, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, машинострое­ния, образования, финансового сектора, транзитно-транспортной сфере, а также реализации совместных инвес­тиционных проектов. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области туризма. Словакия планирует открыть в Казахстане два центра по выдаче в упрощенном порядке шенгенских виз казахстанским гражданам.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что наблюдается устойчивый рост экономического сотрудничества. Вместе с тем с учетом имеющегося потенциала обозначены перспективы дальнейшего наращивания объемов двустороннего товарооборота. К примеру, Казахстану интересен опыт Словакии в развитии отрасли автомобилестрое­ния, альтернативных и возобновляемых источников энергии и «зеленой» экономики, а также в сфере модернизации энергетической инфраструктуры и в области ядерной энергетики.

В свою очередь Петер Пеллегрини сообщил, что Казахстан является ключевым для страны партнером в Центральной Азии. Премьер-министр заявил, что словацкие компании активно участвуют в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов в РК, и выразил благодарность за обеспечение защиты инвестиций и освобождение от двойного налогообложения. По его мнению, Казахстан реагирует на все современные требования по защите инвесторов. Кроме того, Петер Пеллегрини отметил, что Словакии интересен опыт успешного председательствования Казахстана в ОБСЕ, который организовал саммит после 11-летнего перерыва. Напомним, Словацкая Республика будет председательствовать в ОБСЕ в 2019 году.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Словакией установлены в 1993 году. За 2017 год товарооборот составил 53 млн долларов, что на 40% больше, чем годом ранее. За январь – август 2018 года товарооборот составил 33,5 млн долларов. В целом с 2005 года по II квартал нынешнего валовой приток прямых инвестиций из Словакии в Казахстан составил 20,6 млн долларов. По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 62 юридических лица, филиалов и представительств со словацким участием.

Казахстанско-словацкий бизнес-форум собрал на одной площадке около 120 представителей бизнес-сообщества двух стран. Во главе с Премьер-министром Словацкой Республики Петером Пеллегрини прибыли более 70 представителей госструктур и бизнеса в различных сферах экономики. В ходе форума определены новые возможности и перспективы парт­нерства деловых кругов двух стран. Его участники отметили возрастающий взаимный интерес бизнес-сообществ к совместной работе, обменялись опытом, а также высказали пожелания для увеличения инвестиционного и торгового сотрудничества.

Обращаясь к участникам мероприятия, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что Словакия является одним из ключевых партнеров Казах­стана в Центральной Европе. Оба государства имеют много общего. Это – индустриально-аграрная направленность экономик, развитый человеческий потенциал и выгодное географическое расположение.

Установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Словакией в текущем году исполняется 25 лет. За четверть века дружбы и партнерства между странами налажен доверительный диалог, созданы благоприятные условия для развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширена договорно-правовая база. Вместе с тем последовательно развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Бакытжан Сагинтаев в своем выступлении обозначил ряд приоритетных направлений для наращивания сотрудничества. Так, республика приветствует инвестиции в различные секторы экономики, особенно в развитие обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта. Казахстан также нацелен на внедрение элементов Четвертой промышленной революции – 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект и обмен «большими данными». Особое внимание в Казахстане также уделяется аграрному сектору, который должен стать одним из ключевых драйверов экономики. Приоритетами развития АПК являются повышение производительности посредством внедрения новых технологий и переработки сельхозпродукции, в том числе для дальнейшего экспорта.

Представителей словацкого бизнеса в ходе форума проинформировали, что Казахстан обладает огромным потенциалом для выгодного ведения бизнеса. РК является членом ЕАЭС с населением более 180 млн человек, где нет таможенных границ, членом ВТО, ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР, а также страна присоединилась к Декларации о международных инвестициях. На постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата.

В завершение выступления Премь­ер-министр Бакытжан Сагинтаев пригласил словацкий бизнес к активному сотрудничеству и реализации новых совместных проектов. Сегодня в Казахстане реализуется крупномасштабная кампания по приватизации. Выставлены акции компаний в горнодобывающей промышленности и металлургии, нефтегазовой отрасли, в сферах энергетики, транспорта и связи, инфраструктуры и других. Кроме прямой приватизации, активно развивается сотрудничество на принципах государственно-частного партнерства. На сегодня по механизму ГЧП заключено 183 договора, в которых участвуют как зарубежные, так и местные компании.

Оптимизирована налоговая нагрузка, проработаны преференции. Упрощены процедуры планирования проектов в сфере государственно-частного парт­нерства. Улучшено миграционное и трудовое законодательство, упрощена процедура привлечения иностранной рабочей силы. Отмечено, что Казахстан стремится к открытому диалогу с инвесторами. Для этого действуют Совет иностранных инвесторов при Президенте, Совет по улучшению инвестиционного климата при Премьер-министре, внедрены институты инвестиционного и бизнес-омбудсмена. С 2016 года действует принцип «единого окна» для всех инвесторов и открыты региональные офисы по обслуживанию инвесторов во всех регионах страны.

В рейтинге Doing Business 2019 Казахстан занял 28-е место: страна на 1-м месте по инвестиционному климату в Центральной Азии, и более 70% инвестиций стран Центральной Азии приходится на долю РК. Только за последнее десятилетие в страну привлечено порядка 250 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. В стране функционируют 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны с разной отраслевой направленностью и различными преференциями.

В республике принята специальная госпрограмма «Цифровой Казахстан». В стране функционируют инновационные кластеры, такие как Назарбаев Университет и Парк инновационных технологий. Недавно открылся новый международный технопарк

ИТ-стартапов Astana Hub. Заработал мультимодальный Евразийский транспортный коридор. Через Казахстан теперь проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, связывающих Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Черное моря, а также Иран и Турцию.

С января 2018 года в столице страны начал функционировать Международный финансовый центр «Астана», который воплотил в себе самые лучшие модели финансовых центров Нью-Йорка, Сингапура, Лондона и Дубая на принципах и нормах английского права. Для участников МФЦА будут действовать упрощенные налоговый, визовый и трудовой режимы.

В свою очередь Премьер-министр Петер Пеллегрини рассказал о заинтересованности словацких предпринимателей в инвестировании в Казахстан, а также выразил уверенность, что и ранее очень хорошие экономичес­кие отношения между странами будут развиваться с еще большей силой. Правительство Словацкой Республики готово максимально развивать экономические отношения между странами через поддержку взаимных и совместных зарубежных инвестиций и участие в других поддерживающих мероприятиях, поскольку подобные форумы в значительной мере помогают развивать настоя­щие и будущие экономические отношения.

Как отметил Петер Пеллегрини, Казахстан предлагает словацким предпринимателям благоприятные экономические условия.

– К отраслям, в которых мы видим самый большой потенциал, принадлежат энергетика, в том числе возобновляемая, автомобильная промышленность, машиностроение, оборудование для добывающей промышленнос­ти, газовая и нефтяная промышленность, технология по очистке воды, а также производство продуктов питания и другие отрасли. Поэтому фирмы, которые здесь присутствуют, представляют именно эти сферы, – сказал Петер Пеллегрини, заверив, что казахстанским бизнесменам будут созданы наилучшие условия в Словацкой Республике.

В тот же день в Үкімет Үйі с учас­тием Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Экспертного совета по конкурентоспособности.

В ходе заседания обсуждены воп­росы развития уровня и качества услуг в медицине и образовании.

С основным докладом по повестке выступили генеральный директор группы компаний «Сент­рас» Ельдар Абдразаков и генеральный директор Verny Capital Ерлан Оспанов.

В дискуссиях приняли участие министры: образования и науки – Ерлан Сагадиев, здравоохранения – Елжан Биртанов, председатель совета директоров корпорации «Раимбек» Раимбек Баталов, главный исполнительный директор компании BeInTech Багдат Мусин и другие.