25 лет на защите интересов Родины

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Юлия Магер
В своем выступлении Глава государства отметил, что за четверть века отечественными спецслужбами пройден большой, важный и славный путь. При этом было подчеркнуто: история КНБ содержит много примеров подлинного героизма, беззаветной верности своей стране и народу. Президент особо отметил заслуги сотрудников КНБ, отдавших жизнь во имя сох­ранения мира и стабильности, и призвал поч­тить их память минутой молчания.

Среди почетных гостей торжественного вечера, наряду с руководителями силовых и правоохранительных структур, министерств и ведомств респуб­лики, были главы делегаций иностранных посольств, официальные представители и ветераны зарубежных спецслужб.

Глава государства выразил благодарность руководителям органов безопасности стран Сод­ружества Независимых Государств за тесное и плодотворное взаимодействие с казахстанскими партнерами.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул достижения Казахстана за годы независимости, отметив при этом вклад сотрудников органов национальной безопас­ности в дело сохранения государственного суверенитета и конституционного строя.

– Мы реализуем стратегическую программу «Казах­стан-2050», цель которой – войти в тридцатку самых развитых стран мира. Ключевыми условиями для ее успешного дос­тижения являются мир и спокойствие в нашем окружении, а также внутриполитическая стабильность и согласие в казахстанском обществе, – сказал Глава государства.

Президент обратил внимание на важность сохранения памяти о борьбе героических предков за государственную независимость и территориальную целостность страны.

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость совершенствования профессиональных навыков и умений сотрудников КНБ для противодействия всем угрозам и вызовам современного мира.

– В начале текущего года утверждена новая структура Комитета национальной безопасности и его ведомств. Обновленная система взаимодействия и расстановки сил и средств позволит достичь максимальной эффективности. Уверен, что сотрудники КНБ будут и впредь безупречно служить Родине, отдавать все свои силы, знания и опыт во имя процветания своего народа и защиты национальных интересов, – сказал­ Глава государства.

В завершение выступления Президент наградил орденами и медалями лучших сотрудников органов национальной безопас­ности, проявивших мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга. Так, орденом «Айбын» II степени были награждены Ерганат Кошербаев (посмертно), Амир Сарыкулов, медалью «За воинскую доблесть» – Демеу Базарбаев, Арман Кожабеков, Аслан Лукпанов, Жандос Омариев, Асет Тастамбеков и Ерик Усенов.

Майор Асет Тастамбеков, обращаясь к Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами РК после получения высокой государственной наг­рады, подчеркнул, что службы КНБ всегда чувствуют ­неустанную заботу Президента, благодаря этой поддержке комитет оснащен современными ­вооружением, экипировкой и техникой. Как отрапортовал майор, спецслужбы всегда готовы предотвратить любую угрозу и обеспечить соответствующий уровень национальной безопас­ности Республики Казахстан.

Обладатель ордена «Айбын» II степени майор Амир Сарыкулов пожелал всем своим коллегам тоже пройти через такой волнующий опыт – получить наг­раду из рук Президента. Он отметил, что КНБ при пос­тоянной поддержке Главы государства развивается и совершенствуется, улучшается материально-техническая база, повышается социальная защищенность сотрудников.

– Мы чувствуем свою ответственность перед страной и готовы к решению всех поставленных перед нами задач. Комитет национальной безопасности, все спецслужбы Казахстана сегодня очень эффективны, мобильны и современны и обладают всеми необходимыми ресурсами и потенциалом для выполнения своей­ работы, – подчеркнул Амир Сарыкулов.

Особенным 25-летие КНБ стало для тех, кто в 1992 году стоял у истоков становления отечественных спецслужб, для ветеранов органов национальной безопасности. Генерал-лейтенант Болат Закиев, вышедший в отставку в 2008 году, многие годы посвятил охране государственных рубежей Родины.

– По прошествии 25 лет можно сказать, что Комитет национальной безопасности проделал огромную работу. Главный показатель ее результативности – стабильность и спокойствие в нашей стране, то, что мы живем под мирным небом и уверены в завтрашнем дне, – подчеркнул генерал-лейтенант Болат Закиев. – Хотел бы поздравить всех своих коллег с этим событием – 25-летием КНБ – и пожелать им успехов и удачи в работе.

По окончании церемонии наг­раждения состоялся торжест­венный концерт по случаю 25-летия Комитета национальной безопасности.

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