25 лет обеспечения государственной правовой информации

На заре независимости Казахстана в ходе проведения правовых реформ возникла необходимость создания единого органа правовой статистики. Рост преступности, отсутствие объективных данных о результатах работы органов правопорядка и судов требовали отказа от старых подходов и реформирования всей правоохранительной системы.

22 апреля 1997 года Глава государства принял судьбоносное и, как показало время, правильное решение. На базе статистических служб Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и центра криминальной информации бывшего государственного следственного комитета был образован Центр правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре РК. Впервые в своей истории правовая статистика была передана в ведение надзорного органа. На такое преобразование тогда пошел только Казахстан. Сейчас среди стран СНГ нет аналогов комитету, наделенному конт­ро­ль­но-надзорными функциями. Это одна из отличительных особенностей казахстанской прокуратуры и в целом правовой системы нашей страны.

В условиях, когда преступный мир использует современные цифровые достижения, правоохранительным органам необходимо максимальное взаимодействие с информационно-статистическими службами с использованием современных информационных систем для обеспечения достоверной и полной правовой информацией. Для принятия качественных управленческих решений комитет организовал единый механизм формирования правовой информации о состоянии преступности, деятельности правоохранительных органов и судов, была налажена работа по ведению специальных учетов, справочная и архивная работы, приняты основные нормы отрас­левого законодательства.

С помощью информационных систем, разработанных комитетом, сейчас можно оперативно получать сведения о наличии судимости и привлечении к уголовной или административной ответственности, наличии или отсутствии имущества, фактах выезда, сведения о документировании граждан. Это позволяет оперативно принимать меры по недопущению совершения новых правонарушений, а также ограничению передвижения подозреваемых лиц, на имущество подозреваемых.

В соответствии с поручением Главы государства, озвученным в Послании, с 1 января 2021 года все органы следствия и прокуратуры РК перешли на электронное согласование ключевых решений по уголовному делу. Теперь решения о признании подозреваемым, определении квалификации его деяния, квалификации уголовного правонарушения, прерывании сроков досудебного расследования, прекращении, а также обвинительный акт считаются незаконными без согласования прокурором. Эти изменения позволяют защитить конституционные права как подозреваемых, так и потерпевших, обеспечить объективность расследования и экономию времени следователей. Электронное согласование позволяет руководству органов следствия и надзирающему прокурору в режиме онлайн конт­ролировать ход расследования уголовных дел.

Второй этап трехзвенной модели уголовного процесса введен с января текущего года, с наделением следователей полномочиями по составлению отчетов о завершении досудебного расследования, а прокуроров – обвинительных актов по особо тяжким делам. Комитет продолжает дистанционно осущест­влять надзор за достоверностью правовой статистики и обеспечивать объективной правовой информацией уполномоченные государственные органы, а также участников уголовного процесса. Комитет обеспечивает формирование 23 статистических и аналитических отчетов в уголовной, гражданской и административной сферах. Ведутся 24 вида специального учета по сведениям о судимос­ти, уволенных по отрицательным мотивам, недееспособных, разыскиваемых преступников, должниках, ответчиках, без вес­ти пропавших и другое.

Правовая информация сейчас стала открытой и доступной для физических и юридических лиц. Общественность получила возможность контролировать органы государственной власти, чего раньше никогда не было. Выявление фактов нарушений конституционных прав граждан в уголовном процессе, а также укрытых от учета преступлений – это одни из приоритетных целей работы комитета.

Первоначально перед органами правовой статистики были ограниченные задачи. Но с развитием нашего государства и расширением правоохранных задач по борьбе с преступнос­тью работа перешла в современные информационные системы, сочетая в себе прокурорский надзор и IT-технологии. В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» успешно внедрены пять проектов: электронное уголовное дело (Е-УД), единый реестр административных производств (ЕРАП), единый реестр субъектов и объектов проверок (ЕРСОП), «электронные обращения» (E-Otinish совместно с МЦРИАП) и аналитический центр (АЦ).

В 2021 году цифровые проекты комитета презентовали Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Он поручил продолжить разработку аналитических инструментов для реализации политики «слышащего государства» для своевременного решения проблем граждан и обеспечения достоверной правовой информацией. Отдельные зарубежные коллеги взяли на вооружение наш опыт и по примеру Казахстана строят свои цифровые системы.

По словам экспертов ООН, единая правовая статистика Казах­стана стала эффективным инструментом контроля преступности, ведется тесное взаимодействие с межгосударственным информационным банком главного информационно-аналитического центра МВД России, Евростатом и бюро по статистике министерства юстиции США. Благодаря тесному сотрудничеству с управлением ООН по наркотикам и преступности, комитет внедряет международный опыт классификации преступлений. Это позволит систематизировать и сопоставлять статистические данные о преступности в Казахстане с другими странами.

Комитет вошел в международную Межведомственную экспертную рабочую группу по разработке аналитического инструмента для измерения насилия в отношении детей. В составе группы представители 107 стран.

Большое внимание комитет уделяет цифровизации. В 2009 году он признан лучшим электронным государственным органом на республиканской конференции «Инициатива электронного Правительства». В 2015-м геоинформационные системы комитета заняли первое место на конкурсе карто­графических веб-приложений стран СНГ. В 2018-м проект АЦ получил признание ООН за выдающийся вклад в реализацию «Цели устойчивого развития мира-2030». В 2020-м проект ЕРАП на международном форуме завоевал премию Digital Almaty Awards в номинации «Лучший IТ-проект в госсекторе».

Работа по дальнейшему совершенствованию цифровых проектов проводится в рамках развития информационных систем, предусмотренного национальным проектом «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Широко внедряются цифровые технологии по автоматизации уголовного и административного процессов. В рамках проекта Е-УД судопроизводство переведено в электронный формат, что позволяет расследовать дела и рассматривать их в суде через цифровые системы. Это оптимизировало работу органов досудебного расследования и всех участников уголовного процесса.

Благодаря этому обеспечена прозрачность уголовного процесса, есть онлайн-доступ к материалам дел, снижены риски коррупционных проявлений и фальсификации данных, появилась возможность получать повестку в суд через SMS. Все участники уголовного процесса, в том числе адвокаты, получают онлайн-доступ к материалам электронных уголовных дел через «Публичный сектор» ЕРДР. Для этого достаточно авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи на портале qamqor.gov.kz и выбрать вкладку «Публичный сектор ЕРДР». Здесь можно посмотреть копии процессуальных документов, подать ходатайства и получить на него ответ.

В 2021 году благодаря интеграции информационных систем комитета с программой Верховного суда «Төрелік» материалы уголовных дел и санкции в суд передаются в электронном форма­те. Аналогичная работа проведена и с системами Мин­юста «Е-Заң көмегі» и «Е-Сараптама». Назначение адвокатов в рамках гарантированной государством юридической помощи и назначение судебных экспертиз стали происходить автоматичес­ки. Число зарегистрированных уголовных правонарушений, рассмотренных в электронном формате, превысило 88 %.

Успешно в административной сфере реализована и система ЕРАП. Здесь автоматизирован весь процесс административного производства, начиная со стадии возбуждения дела и заканчивая исполнением административного взыскания со снятием всех наложенных ограничений. Он позволяет обеспечить оперативный и прозрачный процесс, возможность гражданам быстро и удобно оплачивать штрафы, а также минимизировать коррупционные риски, исключив человеческий фактор.

Благодаря цифровизации происходит экономия времени как работников госорганов, так и граждан. Раньше на составление бумажного протокола у сотрудника полиции уходило порядка 20–30 минут, сейчас в 10 раз меньше. Он заполняется на планшете, а правонарушителю дается возможность сразу оплатить штраф, да еще со скидкой в 50%. Если в 2010 году штраф оплачивали в срок только один из четырех правонарушителей, то сейчас – трое из четырех.

Повсеместное внедрение средств видеофиксации стало одним из эффективных инструмен­тов для соблюдения принципа «неотвратимости наказания». Все нарушения фиксируются в процессинговом центре ЕРАП, а виновные в их совершении в порядке сокращенного производства автоматически получают SMS о необходимости оплатить административный штраф. Это можно сделать через мобильные приложения Казпочты или банки.

Наряду с этим в 2021 году наши системы интегрированы с сис­темами Верховного суда, электронного правительства, банков второго уровня и другими. За I квартал текущего года 88% административных протоколов составлено в электронном форма­те – это около двух миллионов административных материалов.

Еще одна из приоритетных задач прокуратуры – защита бизнеса от незаконных проверок. Создание ЕРСОП стало одним из главных компонентов защиты предпринимателей от необос­нованного давления со стороны контролеров. Эта система включает в себя регистрацию и учет актов о назначении проверок, продление их сроков и результаты проверок в электронном формате. Через разработанное комитетом мобильное приложение Qamqor предприниматель может узнать законность проверки, ее предмет и сроки, получить сведения об инспекторах. Если предприниматель не согласен с ходом проверки, он может направить онлайн-жалобу в прокуратуру, на которую отреагируют специальные мобильные группы. Приложением уже воспользовались более 110 тыс. бизнесменов.

Аналитический центр (АЦ) разработан как многофункциональный инструмент аналитики для решения задач органов прокуратуры и госорганов. Вся информация в административно-правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой сферах сконцентрирована на единой платформе. Посредством АЦ можно мониторить и сравнивать правовую статистику в разрезе территорий, по видам и объектам анализа, за определенный промежуток времени. Это позволяет оперативно принимать меры профилактики правонарушений, обеспечивать общественную безопасность и законность в стране.

По поручению Главы государства с 1 июля 2021 года Комитет вместе с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустил информационную систему «е-Обращение». К ней подключены все госорганы и более 180 тыс. пользователей. Единая платформа автоматизирует весь процесс от регистрации обращения до направления ответа и оценки качества его рассмотрения. Это можно делать через мобильное приложение или личный кабинет информационной системы.

С гордостью можно сказать, что сотрудники комитета правовой статистики стали инициаторами перестройки всей правоохранительной системы в соответствии с тенденциями времени. Наши достижения – это результативная работа всех сот­рудников ведомства, которые формируют правовую статистику, взаимодействуя со всеми правоохранительными органами. В канун 25-летия поздравляю ветеранов и всех сотрудников органов правовой статистики с юбилеем! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений!