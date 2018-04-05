​25 лет успеха

Выступая перед его участниками, Глава государства отметил, что за 25 лет «Тенгизшевройл» занял лидирующую позицию на нефтегазовом рынке.

– Добыча на ТШО возросла за это время в 30 раз. В прошлом году она достигла исторического рубежа – 3 миллиарда баррелей нефти, добытых с момента запуска производства, – подчеркнул Президент.

За это время объем добычи нефти в Казахстане в целом вырос в 4 раза. По словам Нурсултана Назарбаева, это стало возможным благодаря инвестициям в ТШО (за четверть века они составили около 38 млрд долларов), поскольку более трети от общего числа нефтедобычи в нашей стране приходится именно на «Тенгизшевройл».

Компания за четверть века внесла существенный вклад в развитие экономики. Поступления от ТШО составили 126 млрд долларов.

– «Тенгизшевройл» вдохнул жизнь в тысячи казахстанских предприятий в самых различных отраслях экономики: машиностроении, нефтегазовом сервисе, транспорте и строительстве. Это налоги, дивиденды, закупки товаров и услуг у казахстанских компаний. На сегодня в рамках проекта трудоустроено уже более 30 тысяч наших граждан, а доля казахстанских товаров и услуг превышает 32% всех затрат по проекту, – отметил Глава государства.

Особое внимание компания уделяет социальным проектам региона, на финансирование которых было направлено более 1,4 млрд долларов. Кроме того, инвестировано 3 млрд долларов в проекты по снижению воздействия на окружающую среду. ТШО – одно из первых в стране предприятий, полностью прекративших рутинное сжигание попутного газа на факелах, и сегодня утилизирует его на 90%.

Президент напомнил, что в 2008 году компанией был запущен завод второго поколения, благодаря которому удалось вдвое увеличить объемы добычи нефти, внедрить новейшие технологии, открывшие совсем иные возможности для разработки глубоко залегающих месторождений. В настоящее время, как отмечалось на торжественном мероприятии, реализуется проект по расширению производственных мощностей уже третьего поколения.

Как акцентировал Нурсултан ­Назарбаев, ТШО успешно внедряет современные цифровые технологии, повышающие производительность и эффективность. Это особенно важно в условиях Третьей модернизации страны и внедрения элементов Четвертой промышленной революции, чему были посвящены Послания Главы государства народу.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в этой большой и актуальной работе «Тенгизшевройл» должен стать примером для других компаний Казахстана.

Затронул Глава государства и вопросы дальнейшей деятельности ТШО. В связи с волатильностью цен на нефть и газ, развитием альтернативных источников энергии возрастает важность осуществления глубокой переработки углеводородного сырья, а не просто торговля им.

– Уверен, что «Шеврон» поддерживает это направление работы в Казахстане. Правительству совместно с компанией необходимо проработать вопросы строительства предприятий по переработке и доложить мне об этих планах. На первом месте стоит вопрос возведения нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан из зависимости от завоза импортных нефтепродуктов, – подчеркнул Президент.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что 80% работников компании – это казахстанские специалисты, в подготовку которых «Шеврон» внес большой вклад. Только за последний год более 30 лучших сотрудников ТШО были награждены орденами и медалями за высокие производственные показатели.

– Сегодняшний праздник – это прежде всего праздник рабочих-нефтяников, инженеров, работников на месторождении в Атырауской области и в других регионах нашей страны. Их повседневный труд обеспечил успех, о котором мы сейчас говорим. Они сегодня все на посту, – сказал Глава государства, поздравив нефтяников со знаковым юбилеем.

В целом Президент подчеркнул, что ТШО, сотрудничество Казахстана и «Шеврона» – это пример того, как необходимо выстраивать отношения с иностранными инвесторами, помогая и поддерживая друг друга, работая для взаимной выгоды всех сторон.

Генеральный директор ТШО Тед Этчисон и председатель совета директоров, главный исполнительный директор компании «Шеврон» Майкл Уирт, также выступившие на торжественном собрании, отметили, что корпорация «Шеврон» гордится тем фактом, что установила прочные партнерские отношения с Казахстаном, стала первым крупным иностранным инвестором в экономику нашей страны.

Как отметил Майкл Уирт, в самом начале партнерства Казахстан и «Шеврон» взяли на себя большие риски, но сумели добиться успеха благодаря доверительным отношениям, взаимной поддержке и высоким стандартам работы.

– Принятие в свое время инвестиционного решения по расширению Тенгиза в сложных условиях рынка является подтвер­ждением прочного партнерства и доверия, которые мы построили за время наших отношений. Мы надеемся на продолжение одного из наших самых важных партнерств в регионе и в истории «Шеврона» посредством реализации проекта расширения на Тенгизе, который создаст дополнительную ценность не только для партнеров ТШО, но и для будущих поколений Казахстана, – отметил Майкл Уирт.

Совместная казахстанско-американская компания «Тенгизшевройл» 25 лет назад была создана для освоения нефтегазовых месторождений Тенгиз и Королевское. Соответствующее соглашение было подписано 6 апреля 1993 года Президентом Нурсултаном Назарбаевым и главой американской нефтяной корпорации «Шеврон» Кеннетом Дерром.