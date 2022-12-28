25 млн тенге перечислила мошеннику бухгалтер госучреждения
Общество
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В Актюбинской области жертвой мошенника стала бухгалтер государственного учреждения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На уловки мошенников попадаются и те, кто умеет считать деньги в силу профессии.
58-летней жительнице Мугалжарского района позвонил неизвестный, сообщив, что ей одобрили кредит на 3 млн тенге. Собеседник предложил женщине вложить одобренный заем в криптовалюту.
Данная идея бухгалтеру госучреждения понравилась. Она взяла кредит в банке, заняла у знакомых и перевела злоумышленнику 25 млн тенге.
Полицейские в очередной раз предупреждают казахстанцев быть бдительными и не доверять незнакомым людям.