25 млн тенге перечислила мошеннику бухгалтер госучреждения

В Актюбинской области жертвой мошенника стала бухгалтер государственного учреждения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Коллаж: polisia.kz

На уловки мошенников попадаются и те, кто умеет считать деньги в силу профессии.

58-летней жительнице Мугалжарского района позвонил неизвестный, сообщив, что ей одобрили кредит на 3 млн тенге. Собеседник предложил женщине вложить одобренный заем в криптовалюту.

Данная идея бухгалтеру госучреждения понравилась. Она взяла кредит в банке, заняла у знакомых и перевела злоумышленнику 25 млн тенге.

Полицейские в очередной раз предупреждают казахстанцев быть бдительными и не доверять незнакомым людям.