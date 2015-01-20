25 нарушений запрета курения зафиксировано за январь в Павлодарской области

Общество
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Ксения Воронина
Только за текущий месяц выявлено 25 нарушений запрета курения в отдельных общественных местах. Все виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 283 426 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс–службу ДВД Павлодарской области.

Важно отметить,  что к административной ответственности будут привлечены не только сами правонарушители, но и руководства заведений, в которых допущены факты курения.

Полицейские Павлодарской области напоминают, что в соответствии со ст. 441 Кодекса РК об административных правонарушениях, за курение в отдельных общественных местах, в которых законодательством установлен запрет на курение, грозит штраф в размере 3-месячного расчетного показателя.

За нарушение работодателем законодательства РК, предусматривающего выделение специальных мест для курения, а также непринятие мер к курящим в неопределенных для этого специальных местах, прописан штраф на должностное лицо в размере десяти, на юридические лица – в размере сорока месячных расчетных показателей (ч. 3 ст. 441 Кодекса РК об административных правонарушениях).

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