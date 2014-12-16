25 объектов – к сроку

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
В новом учреждении воспитанием детей будут заниматься 40 педагогов, а всего работу здесь получили 70 горожан. В детском саду созданы все условия для качественного образования и интересного досуга малышей – организованы классы самопознания, изобразительного искусства, имеются кабинеты психолога и логопеда.
В общей же сложности в эти предпраздничные дни в городах и районах области были сданы в эксплуатацию 25 объектов. В их числе – зерновой терминал, птицефабрика, предприятие по переработке бензина, ветровая электрическая станция, жилые дома, детские сады, сельская врачебная амбулатория, кондитерский магазин, хоккейный корт, физкультурно-оздоровительный комплекс, Дом молодежи.
Во Дворце культуры «Кокшетау» состоялось торжественное собрание общественности региона. Предваряло его открытие выставки «Тәуелсіз елімді жырлайын» мастера зерлеу Айжан Абдубаит и ювелира Естая Даубаева. Со словами поздравлений к участникам встречи обратился аким Акмолинской области Сергей Кулагин. Потом состоялась церемония награждения акмолинцев, внесших вклад в развитие региона. Мероприятие завершилось праздничной концертной программой.

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