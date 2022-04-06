В Нур-Султане определено 25 паводкоопасных участков.

О паводковой обстановке на территории столицы рассказал начальник управления предуп­реждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Нур-Султана Бауыржан Бейсенканов.

На сегодняшний день паводковая обстановка находится на особом контроле. Для осуществления ее координации с 1 апреля создан городской оперативный штаб, в районных акиматах функ­ционируют противопаводковые комиссии, организована профилактическая широкомасштабная работа по очистке снега, арычной и ливневых сетей.

– По городу есть 25 паводкоопас­ных участков, где закреплено 169 человек личного состава, 99 единиц техники, 34 мотопом­пы и две лодки. На базе ТОО «Астана Тазалык» подготовлено 7 300 мешкотары, более 10 тысяч тонн инерт­ного материала, – сообщил представитель столичного ДЧС.

По данным департамента, наиболее высокая вероятность затоп­ления наблюдается в Есильском и Алматинском районах города. Но Бауыржан Бейсенканов подчеркнул, что столица подходит к паводкому периоду в полной готовности. В круглосуточном режиме все обращения граждан принимают телефонная линия службы спасения «112» и служба Ikomek. Последняя в оперативном порядке направляет водооткачивающую технику на место подтопления.

– В черте города подтопленных дворов не зарегистрировано. Однако имеются незначительные подтопления улиц в частных жилых секторах, где городские коммунальные службы и сотрудники ДЧС проводят работу по откачке воды. Вторые сутки откачивают воду в микрорайоне «Достык» в сторону гольф-клуба. Это вода, которая приходит от таяния снега со степи. Она собирается на участке возле дорожного полотна, оттуда нашими службами откачивается, – рассказал спасатель.

Между спасателями столицы и Акмолинской области сущест­вует план взаимодействия при противопаводковых угрозах. Оказывается помощь ДЧС Акмолинской области. В частнос­ти, в поселке Коянды Целино­градского района задействован личный состав столичного ДЧС в количест­ве 8 человек с использованием 3 единиц техники и ресурсов насосной станции.

По данным на 4 апреля, по столице очищено 40 640 погонных метров арычно-лотковой сети (общая протяженность– 53,7 км). На особом контроле своевременная уборка снега, ситуация под контролем.

Хотя реальная картина на улицах столицы не столь одно­значна...