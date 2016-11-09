​25 тысяч источников счастья

фото из семейного архива Жанайдаровых

Хмурое утро понедельника началось со звонка моего коллеги, который поделился радостной новостью.

– Поздравь меня, в Астане родился мой девятый внук! – весело заявил ветеран кокшетауской радиожурналистики Жанмурат Жанайдаров.

А позже выяснилось, что этому малышу посчастливилось родиться 25-тысячным ребенком в текущем году в нашей столице.

– Нынешний год 25-летнего юбилея ­Независимости респуб­лики вообще стал примечательным для нас в плане «круглых» дат, – делится эмоциями Жанмурат Шаймуратович. – Я очень доволен сыном и снохой – молодцы!

По нашим подсчетам ребенок должен был родиться в конце ноября или в начале декабря, но расчеты оказались ошибочными, причем с таким приятным результатом! – говорит радостная бабушка, ведущий инженер-химик РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Рая Кусеинова. – В семье сына Медета и снохи Асем, это четвертый ребенок. Их старшая дочь Айгерим – студентка факультета архитектуры и дизайна ЕНУ им. Л. Гумилева, вторая дочь Жанель учится в седьмом классе школы-лицея №76, а их братишка Дамирхан ходит в подготовительную группу детсада. Асем – молодец, родила четверых и сделала нас счастливыми, мы ею очень довольны!

Действительно, Асем – молодец. И она принимает заслуженные поздравления. В том числе от городского управления здравоохранения, которое подарило счастливой мамаше коляску «зима-лето» и автокрес­ло для транспортировки сыночка. И подарков она, несомненно, получит еще немало от своих друзей и близких. Хочется от всей души пожелать большого человеческого счастья семье Жанайдаровых, а новорожденному малышу – расти здоровым и крепким!