250 тонн вредных отходов вывезут из Казахстана

250 тонн ПХД-содержащих отходов вывезут из Казахстана. Таков результат деятельности будет по Проекту "Разработка и выполнение комплексного плана по управлению полихлордифенилами (ПХД) в Казахстане", передает корреспондент Kazpravda.kz
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"ПРООН ведет работу по разработке нескольких проектов. В первую очередь, проекты, направленные на более глубокое решение проблемы с устойчивыми органическими загрязнителями. В рамках этого проекта осталось вывезти последнюю партию – 30 тонн. В целом будет вывезено 250 тонн. Мы хотим провести полную инвентаризацию стойких экологических загрязнителей по всей территории Казахстана", – подвел итоги и.о. главы отдела проектов по энергоэффективности Программы развития ООН Расул Рахимов.
"Большая имеющаяся часть загрязнителей досталась республике со времен СССР, другая часть, возможно, находится в бесхозном состоянии", – пояснил он.
По мнению представителей Министерства энергетики, данный проект был успешным.
"Несмотря на определенные трудности с транзитом, проекту удалось решить вопрос вывоза воздушным транспортом. Так, мы смогли вывезти самолетом 80 тонн ПХД в прошлом году и 150 тонн в этом году, и уничтожить на заводе во Франции", – сказал директор Департамента управления отходами Министерства энергетики РК Бейбут Шаханов.
Полихлорированные дифенилы (ПХД) являются промышленными химическими веществами, попадающими в разряд стойких органических загрязнителей, опасных для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому вопросы безопасного обращения с оборудованием, содержащих ПХД, и обязательное безопасное уничтожение отходов, содержащих ПХД, являются критически важными для страны.