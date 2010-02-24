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25.02.2010
Конкурсы
24 февраля 2010 г. 23:00
227
Конкурсы на 25.02.2010 -
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02:25
Дженерики, замещающие экспорт
00:30
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
02:00
Прагматичный подход – основной принцип модернизации
00:00
Вместе – к справедливому обществу
01:00
Приоритеты климатической повестки
04:30
В стране раскрывается половина киберпреступлений
03:33
Односменка стала реальностью
00:00
Прогнозируемое «золото» и неожиданное «серебро»
00:00
Быть первым не значит быть лучшим
00:30
Праздник для души
01:00
Утверждена охранная зона
01:30
На повестке –поправки в сфере здравоохранения
02:00
Медики пошли на фальсификацию ради доплат
01:00
Стремительные перемены в жизни Алатау
01:44
Страсти по реестру
02:00
Выражена признательность тренерам
00:30
Водопровод идет в глубинку
02:20
Указ Президента Республики Казахстан О Дуйсеновой Т. Б.
00:00
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
02:22
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
8 февраля 2025 г. 10:00
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
11 февраля 2025 г. 0:00
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
8 февраля 2025 г. 12:00
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
9 февраля 2025 г. 17:00
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
8 февраля 2025 г. 2:30
Десять лет без Гер-ага
9 февраля 2025 г. 14:00
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
8 февраля 2025 г. 2:00
Такие люди не уходят в прошлое...
12 февраля 2025 г. 17:18
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
9 февраля 2025 г. 16:00
Хусанов забил первый гол за «Ман Сити»
8 февраля 2025 г. 5:00
Инновации для малышей
8 февраля 2025 г. 0:30
Тайны «Малого Октября...»
8 февраля 2025 г. 12:30
Азербайджанский бизнесмен подарил квартиры семьям погибших в авиакатастрофе в Актау казахстанцев
8 февраля 2025 г. 19:18
С.Жубаев: Повышение ставки НДС своевременная и вынужденная мера
8 февраля 2025 г. 8:00
Отечественные экзоты
8 февраля 2025 г. 16:00
Токаев: «Казахстан должен стать самым передовым государством»
8 февраля 2025 г. 3:30
В розыске подозреваемого помогли технологии
8 февраля 2025 г. 1:34
В память о жертвах авиакатастрофы
8 февраля 2025 г. 16:37
Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей – Президент
8 февраля 2025 г. 15:30
Казахстан и Китай обсудили развитие взаимной онлайн-торговли
8 февраля 2025 г. 1:00
Поднял ложную тревогу – придется отвечать
17 января 2025 г. 16:01
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
25 января 2025 г. 0:30
Кызылорда – наша гордость, слава, история
24 января 2025 г. 1:30
Горжусь тем, что говорю по-казахски
3 февраля 2025 г. 10:24
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
25 января 2025 г. 3:00
Буренки нынче довольны
24 января 2025 г. 14:26
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
16 января 2025 г. 0:30
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
24 января 2025 г. 6:00
Институциональное становление Академии наук завершено
6 февраля 2025 г. 19:38
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
31 января 2025 г. 18:44
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
31 января 2025 г. 17:25
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
31 января 2025 г. 12:55
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
30 января 2025 г. 2:00
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
30 января 2025 г. 18:20
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
7 февраля 2025 г. 19:10
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
3 февраля 2025 г. 18:43
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Казахстанская правда
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