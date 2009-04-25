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Конкурсы
25.04.2009
25 апреля 2009 г. 0:00
Конкурсы на 25.04.2009 -
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14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
02:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
00:00
Тамара Амельченко – самый взрослый инструктор по йоге в Казахстане
01:30
Перспективы и основы тюркской интеграции
01:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
00:30
Она выкладывает на своей страничке в соцсетях столь веселые мини-сюжеты на казахском языке, где сама же и играет главные роли
00:45
Как изменилась Астана за 10 лет в фотографиях
01:15
Алиментный фонд: помощь или иждивенчество?
01:45
Жемчуг добудут аграрии
00:15
Более 70 человек с ограниченными возможностями приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Жезказгане.
01:27
Ох уж эти госзакупки
00:00
Истина где-то рядом
01:02
Мы – в городе, а город – в нас
01:03
Добродетель не запачкать клеветой
01:22
Мечты сбываются!
00:57
Звездная неделя в Астане
01:18
Импульс для нового центра
01:04
СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию
12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
01:00
«Беркутам» нет равных
7 октября 2022 г. 9:51
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
7 октября 2022 г. 18:55
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
7 октября 2022 г. 0:30
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
7 октября 2022 г. 1:00
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
7 октября 2022 г. 18:09
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
9 октября 2022 г. 9:30
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
10 октября 2022 г. 19:15
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
8 октября 2022 г. 13:52
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
7 октября 2022 г. 19:57
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
7 октября 2022 г. 23:10
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
7 октября 2022 г. 17:28
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
7 октября 2022 г. 20:00
Несовершеннолетние не смогут снять номер в гостиницах Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
10 октября 2022 г. 0:45
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
7 октября 2022 г. 0:15
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
7 октября 2022 г. 20:31
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута Каракат Абден
7 октября 2022 г. 0:45
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
8 октября 2022 г. 15:08
Президент поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
7 октября 2022 г. 2:30
Объединиться вокруг прогрессивных реформ
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
15 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
23 сентября 2022 г. 0:45
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
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Казахстанская правда
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