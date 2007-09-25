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Конкурсы
25.09.2007
25 сентября 2007 г. 0:00
Конкурсы на 25.09.2007 -
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12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
08:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
01:06
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
01:25
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
01:12
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
01:02
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
00:57
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
08:43
Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае
01:21
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
09:17
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
01:00
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
01:17
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
09:57
Труп женщины обнаружили на ферме в Алматинской области
01:23
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
01:07
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
00:15
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
11:25
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
00:00
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
01:11
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
01:14
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
5 мая 2022 г. 20:18
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
6 мая 2022 г. 11:28
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
6 мая 2022 г. 13:19
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
5 мая 2022 г. 8:29
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
5 мая 2022 г. 10:13
Есть или не есть – вот в чем вопрос
5 мая 2022 г. 0:00
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
5 мая 2022 г. 1:45
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
8 мая 2022 г. 11:18
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
5 мая 2022 г. 15:21
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
5 мая 2022 г. 17:10
Курс доллара резко упал
5 мая 2022 г. 11:49
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
5 мая 2022 г. 15:48
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
5 мая 2022 г. 15:12
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
5 мая 2022 г. 0:15
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
12 апреля 2022 г. 18:32
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
20 апреля 2022 г. 20:53
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
20 апреля 2022 г. 0:45
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
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Казахстанская правда
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