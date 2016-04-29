2,6 млрд тенге выплатят казахстанским ветеранам и инвалидам ВОВ к Дню Победы

Талгат Исенов
Фото с сайта Astana.kz
Министерство здравоохранения и социального развития РК привело отчет об оказанных ветеранам Второй мировой войны мерах поддержки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С начала текущего года по состоянию на 1 апреля из средств местных бюджетов оказана единовременная материальная помощь 14,9 тыс. ветеранам (участникам, инвалидам ВОВ, приравненным к ним лицам, труженикам тыла) на сумму 320,8 млн тенге. 19 ветеранов (3 участника, 1 инвалид и 15 граждан, приравненных к участникам ВОВ) получили жилье. 15 ветеранам отремонтировано жилье, 636 ветеранов получили санаторно-курортное лечение на сумму 43 млн тенге. 7,7 тыс ветеранов обеспечены лекарственными средствами на сумму 52 млн тенге, 168 участникам и инвалидам ВОВ сделали зубное протезирование на сумму 4,8 млн тенге. 11,4 тыс ветеранов обеспечены льготным проездом на пассажирском транспорте по внутригородскому сообщению на сумму 18,9 млн тенге. 62 участникам ВОВ предоставлен льготный проезд на пригородном транспорте на сумму 67,8 тыс тенге. 137 ветеранов обеспечены топливом на 1,5 млн тенге. 2,3 тыс ветеранов подписаны на периодическую печать на сумму 20,8 млн тенге", – привели в МЗСР статданные.

Свыше 10,8 тыс. ветеранов получили другие виды помощи (оплата коммунальных услуг, приобретение бытовой техники, услуги социального такси, парикмахерских, бань, установка кабельного телевидения и др.) на сумму 38,4 млн тенге.

По данным МЗСР, по состоянию на 1 апреля 2016 года в Казахстане проживают 3 668 участников и инвалидов ВОВ, 176 342 трудившихся в тылу, 220 жителей блокадного Ленинграда, 548 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, 110 не вступивших в повторный брак вдов военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести), 9 386 жен умерших инвалидов войны.

"В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в ВОВ местными исполнительными органами подготовлены планы мероприятий по оказанию мер поддержки ветеранам и их чествованию. По информации акиматов, в местных бюджетах на 2016 год для оказания ветеранам единовременной материальной помощи предусмотрено 2,6 млрд тенге", – указывается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, инвалиды ВОВ в первоочередном порядке будут обеспечены санаторно-курортным лечением, медицинскими услугами по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими изделиями, сурдосредствами и другими компенсаторными вспомогательными средствами, зубопротезированием, креслами-колясками, лекарственными средствами.

Ранее сообщалось, что участники и инвалиды ВОВ получат по 850 тысяч тенге в качестве соцпомощи. Кроме того, согласно правилам оказания социальной помощи в установлении размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города, к празднику 9 Мая предусмотрена денежная выплата по 150 тысяч тенге. Таким образом, в текущем году участники и инвалиды войны в общем получат социальную помощь в размере одного миллиона тенге.

