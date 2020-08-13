260 детей получат гранты акима Алматинской области

Общество
Фото : inform.kz
В Алматинской области 260 детей будут обучаться в учебных заведениях по гранту главы региона. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе встречи с журналистами, передает Inform.kz.

"С учетом потребности 260 детей будут обучаться за счет грантов области. Из них на общий конкурс выделено 110 образовательных грантов, 150 образовательных грантов для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Дети смогут учиться в таких университетах, как Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова, Казахский национальный аграрный университет, Казахский национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова и других", - отметил А.Баталов.

Для студентов Жетысуского государственного университета имени И.Жансугурова будет открыт Дом студентов в Талдыкоргане.

"Это возможность молодежи получить качественное и доступное образование, найти свое место в обществе в качестве специалиста", - добавил глава области. 

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