260 детей получат гранты акима Алматинской области

"С учетом потребности 260 детей будут обучаться за счет грантов области. Из них на общий конкурс выделено 110 образовательных грантов, 150 образовательных грантов для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Дети смогут учиться в таких университетах, как Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова, Казахский национальный аграрный университет, Казахский национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова и других", - отметил А.Баталов.



Для студентов Жетысуского государственного университета имени И.Жансугурова будет открыт Дом студентов в Талдыкоргане.



"Это возможность молодежи получить качественное и доступное образование, найти свое место в обществе в качестве специалиста", - добавил глава области.



В Алматинской области 260 детей будут обучаться в учебных заведениях по гранту главы региона. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе встречи с журналистами, передает Inform.kz.