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26.04.2007
Конкурсы
26 апреля 2007 г. 0:00
70
Конкурсы на 26.04.2007 -
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01:00
Аман Тулеев – человек-эпоха
00:00
Сильнейшие на ринге в Астане
00:30
«Номад» в финале
01:30
Запрет решит проблему?
02:30
Будем строить ЕНУ-град
02:00
Реликвия вернулась на родину
04:00
Где жить? Конечно, в общежитии!
03:00
Студенческие метры
04:30
Ставка на «агентов перемен»
03:30
Все включено
12:01
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
05:00
Последствия непогоды
08:30
Предвыборная программа президента в действии: как она работает
08:14
Сборная РК по футболу уступила Словении. Как теперь Казахстану попасть на Евро-2024
10:17
Упал с 4-метровой высоты и погиб рабочий в Акмолинской области
00:00
Служить или управлять
00:36
Цели достигнуты, задачи выполнены
01:30
Урок вежливости
01:00
За службу – в университет
00:30
Первый и важный шаг
20 ноября 2023 г. 8:37
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
15 ноября 2023 г. 4:00
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
15 ноября 2023 г. 2:30
Тайны монетного двора
15 ноября 2023 г. 2:00
«Человеческое лицо» в реформе школы
17 ноября 2023 г. 1:40
Даулет Турлыханов – герой своего времени
14 ноября 2023 г. 20:57
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
15 ноября 2023 г. 1:30
Мечты Ильдара и Ильнара
17 ноября 2023 г. 22:23
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
17 ноября 2023 г. 20:40
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
17 ноября 2023 г. 20:58
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
14 ноября 2023 г. 14:23
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
17 ноября 2023 г. 23:22
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
14 ноября 2023 г. 2:40
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
14 ноября 2023 г. 2:15
Что они там курят?
17 ноября 2023 г. 21:13
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
18 ноября 2023 г. 9:48
Даулет Турлыханов защищал честь нации
17 ноября 2023 г. 23:05
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
17 ноября 2023 г. 22:08
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
17 ноября 2023 г. 3:30
Певец любви, патриотизма и свободы
15 ноября 2023 г. 4:00
Кто не везет, на том не едут
8 ноября 2023 г. 2:58
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
27 октября 2023 г. 6:00
Те, кто стоял у истоков
27 октября 2023 г. 14:29
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
25 октября 2023 г. 1:50
Сбылась вековая мечта
23 октября 2023 г. 3:00
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
25 октября 2023 г. 2:15
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
24 октября 2023 г. 18:47
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
23 октября 2023 г. 20:46
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
25 октября 2023 г. 0:15
Один день из жизни страны
24 октября 2023 г. 2:30
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
2 ноября 2023 г. 10:29
Сколько этносов проживает в Казахстане
30 октября 2023 г. 10:38
В Казахстане посчитали население
1 ноября 2023 г. 2:30
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
3 ноября 2023 г. 8:01
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
3 ноября 2023 г. 3:30
Общайтесь и не стесняйтесь!
3 ноября 2023 г. 13:52
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
3 ноября 2023 г. 14:08
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
10 ноября 2023 г. 3:00
А началось все с песен Абая
10 ноября 2023 г. 2:00
К братьям казахам – с любовью из Якутии
8 ноября 2023 г. 7:13
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Казахстанская правда
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