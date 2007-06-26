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Конкурсы
26.06.2007
26 июня 2007 г. 0:00
Конкурсы на 26.06.2007 -
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Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
01:15
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
09:38
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
02:15
Лошади особого назначения
00:15
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
00:00
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
02:00
Область Абай: первые шаги
01:30
Вышедшие из каменного молчания
00:30
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
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Топ-топ, топает турист
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00:18
Судьба быть великим
00:24
Есть такая профессия – Родину защищать
00:22
Мелодии стихов подвластны поколения
00:18
Следуя принципам гуманности
01:45
Индустрия туризма Алматинской области готовится к старту очередного купального сезона
00:14
Чтобы дети не тонули
00:30
Поэзия космических высот
02:30
Нынешняя капризная весна, плавно переходя в лето, позволила, наконец, авиамоделистам открыть сезон полетов
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
3 июня 2022 г. 14:16
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
3 июня 2022 г. 0:15
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
3 июня 2022 г. 3:30
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
3 июня 2022 г. 8:54
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
7 июня 2022 г. 18:06
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
3 июня 2022 г. 0:45
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
3 июня 2022 г. 0:30
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
5 июня 2022 г. 14:15
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
3 июня 2022 г. 2:45
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
8 июня 2022 г. 8:54
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
3 июня 2022 г. 1:30
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
3 июня 2022 г. 18:20
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск за вознаграждение
3 июня 2022 г. 1:15
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
3 июня 2022 г. 11:24
Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке
4 июня 2022 г. 10:04
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
3 июня 2022 г. 1:00
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
3 июня 2022 г. 2:00
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
16 мая 2022 г. 21:50
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
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