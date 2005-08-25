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26.08.2005
Конкурсы
25 августа 2005 г. 23:00
126
Конкурсы на 26.08.2005 -
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Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
18 марта 2024 г. 3:30
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
22 марта 2024 г. 3:30
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
22 марта 2024 г. 4:00
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
18 марта 2024 г. 0:00
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
22 марта 2024 г. 5:30
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
22 марта 2024 г. 0:00
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
22 марта 2024 г. 2:30
И жент, и курт «оделись» в шоколад
22 марта 2024 г. 1:30
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
18 марта 2024 г. 4:35
Этностиль выходит на улицу
19 марта 2024 г. 18:22
В Шымкенте в дни Наурыза сделают проезд на общественном транспорте бесплатным
18 марта 2024 г. 0:30
Данил Васильев стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
20 марта 2024 г. 17:20
Токаев прибыл в Алматы
18 марта 2024 г. 20:18
В Казахстане работает 435 компаний с участием армянского капитала
19 марта 2024 г. 1:30
Моцарт от бокса
18 марта 2024 г. 2:00
Бата на счастье!
19 марта 2024 г. 0:00
Тонул на глазах у публики
18 марта 2024 г. 1:00
Подготовиться к большой воде
19 марта 2024 г. 2:00
Казахский Пушкин или второй после Абая
22 марта 2024 г. 14:04
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
18 марта 2024 г. 2:30
За каждым обрядом – мудрость народа
4 марта 2024 г. 12:51
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
8 марта 2024 г. 14:25
Судьба сильной женщины
27 февраля 2024 г. 1:30
Откуда берет корни название города Костанай
28 февраля 2024 г. 3:00
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
2 марта 2024 г. 13:00
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
1 марта 2024 г. 17:59
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
8 марта 2024 г. 14:55
Любовь, дефиле и весна
8 марта 2024 г. 5:20
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
8 марта 2024 г. 6:05
Ему ребята верят
8 марта 2024 г. 15:30
Идите в театр, и будет вам счастье
8 марта 2024 г. 16:05
Главная роль в жизни
4 марта 2024 г. 15:32
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
8 марта 2024 г. 1:30
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
1 марта 2024 г. 10:17
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
8 марта 2024 г. 5:00
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15 марта 2024 г. 19:20
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
8 марта 2024 г. 8:24
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8 марта 2024 г. 7:30
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