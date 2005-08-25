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В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
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Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
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