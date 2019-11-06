269 онлайн-займов на других людей оформила мошенница в Алматы

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Крупные мошенничества в сфере онлайн-кредитования выявлены в Алматы. По данным следственного отдела Управления полиции Медеуского района, гражданке 1987 года рождения, обманным путем удалось оформить на третьих лиц 269 онлайн-займов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Действовала женщина преимущественно на рынках города. Под предлогом покупки какого-либо товара, она входила в доверие к продавцам и обманным путем оформляла на них онлайн-кредиты.
"Преступная схема работала следующим образом: гражданка, в данном случае потенциальный покупатель, утверждает, что у нее, якобы, нет с собой наличных денег и оплату за приобретенную вещь ей отправит на карту ее родственник. Для этого она просит реквизиты карточки и данные удостоверения личности у продавца, спустя некоторое время поступают деньги на карту. Между тем, гражданка просит продавца снять наличность в находящемся рядом банкомате. Необходимую сумму она отдает за товар, а остальное забирает себе. Затем, по истечении нескольких дней, продавцам приходит уведомление о необходимости оплаты суммы долга для погашения оформленного онлайн-кредита. Установлено, что гражданка, получив данные о банковской карте и удостоверении личности потерпевших, получала от их имени заем в микрокредитных организациях, оказывающих онлайн-услуги по выдаче кредитов", – сообщил начальник УП Медеуского района Болат Тотыбаев.
Он отметил, что мошенница каждый раз приходила на рынки в новом образе, меняла внешний вид, чтобы новые жертвы не узнавали ее внешность.
"Параллельно мошенница искала новые пути совершения мошеннических действий. Так, на одной из интернет-площадок она нашла объявление, где требовалась сиделка за пожилым человеком. Там же фальшивые доверительные отношения помогли ей завладеть крупной суммой денег, аналогично, получив персональные данные жертвы, она оформила быстрый кредит", – резюмировал Тотыбаев.
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК, подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Она водворена в ИВС ДП города Алматы. Расследование продолжается.