27 медиков заразились коронавирусом за сутки в Алматы

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абилдаев в ходе онлайн-брифинга сообщил, что за последние сутки в мегаполисе зарегистрировано еще 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие являются медицинскими работниками, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Все они являются медработниками. Из них 21 женщина, среди них одна беременная, и 6 мужчин. У двоих состояние оценивается как тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией, у остальных – удовлетворительное", – сообщил Абилдаев.
По его словам, 20 из зараженных медиков являются сотрудниками Городской центральной клинической больницы, которые продолжали оказывать экстренную медицинскую помощь.
"Еще 7 человек - сотрудники Детской инфекционной больницы, у которых первый тест 4 апреля был отрицательный. Как правило, это пациенты с различной патологией, среди которых могли оказаться с бессимптомным течением заболевания, что могло стать причиной их инфицирования", – подчеркнул спикер.
По данному факту в настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование. Принимаются все меры по обследованию медицинских работников. Кроме того, усилены противоэпидемиологические мероприятия внутри всех городских клиник с обязательным обследованием сотрудников на коронавирус.
Стоит отметить, что на данный момент в стране у 211 медицинских работников выявлен Covid-19.