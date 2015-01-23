Фото с сайта mln.kz
Столичные прокуроры вернули государству 2,7 тыс. га неиспользованных земель в минувшем году, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.
"Благодаря принятым прокурорами мерам по пресечению спекуляций государству возвращены неиспользуемые земельные участки на общую сумму свыше 980 млрд тенге. К примеру, путем проведения камерального анализа прокуратурой Астаны выявлено 255 неиспользуемых участков кадастровой стоимостью 575,7 млрд тенге, из которых государству уже возвращены 2,7 тыс. гектаров земли", – говорится в сообщении.
Вместе с тем, по данным пресс-службы, одним из приоритетных направлений, как и прежде, остается системная работа по обеспечению трудовых прав граждан, снижению задолженности по зарплате. Так, в прошлом году, в пользу 134 тыс. работников взыскано более 5 млрд тенге, в том числе на 92 проблемных предприятиях полностью погашена задолженность свыше 1 млрд тенге. В этом плане особо отмечена работа прокуратур Карагандинской, Костанайской областей и Алматы, усилиями которых обеспечено погашение задолженности на сумму 477 млн тенге. Прокуратура Атырауской области обеспечила полное отсутствие в регионе длительной задолженности по заработной плате.
"В 2014 году прокурорами освобождены свыше 1,5 тыс. незаконно задержанных граждан, прекращены незаконные оперативно-розыскные мероприятия в отношении 930 человек. Следствием работы по обеспечению принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям стало увеличение количества зарегистрированных административных правонарушений на 12,5 % – до 3 млн 699 тыс. Взыскано более 60 млрд тенге административных штрафов. Впервые взыскиваемость штрафов достигла 60%, хотя еще 5 лет назад эта сумма не превышала 30%", – отметили в ведомстве.
Кроме того, продолжается работа по всемерной поддержке предпринимательства, пресечению незаконных проверок. Прокурорами защищены права 10 тыс. субъектов бизнеса, к различным видам ответственности привлечены 880 должностных лиц. Мораторий на проверки бизнеса способствовал снижению общего количества проверок на 67%. Мобильные группы, действующие при каждой прокуратуре, пресекли 750 фактов нарушений прав предпринимателей. На особом контроле у прокуроров находились вопросы защиты экономических интересов государства. В госбюджет возмещено более 74 млрд тенге, что почти вдвое больше, чем в 2013 году. Так, прокуратурой Кызылординской области с АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" взыскано 17 млрд тенге налоговых платежей за сверхнормативные выбросы в окружающую среду.
"В результате активной профилактической работы в сфере госзакупок прокурорами в бюджет страны возмещено более 1,4 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено более 2,8 тыс. должностных лиц. Генеральным прокурором отмечена работа прокуратур Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областей и Главной транспортной прокуратуры, по актам которых отменены 140 незаконных конкурсов, чем предотвращен ущерб экономическим интересам государства на сумму свыше 25 млрд тенге", – проинформировали в пресс-службе.
В Генпрокуратуре также добавили, что в прошлом году судами удовлетворено 307 исков прокуроров об отмене государственной регистрации лжепредприятий, суммарный долг которых перед бюджетом составляет 37 млрд тенге. Приняты меры к взысканию этих сумм с их контрагентов.