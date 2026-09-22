270 студентов начали обучение по программам ЕНУ в Китае

Образование
Айман Аманжолова
корреспондент

ЕНУ открыл образовательные программы по химии и биологии в Китае, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ЕНУ

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева расширяет международное образовательное сотрудничество и начинает подготовку специалистов непосредственно в Китае. На базе Наньнинского педагогического университета в апреле была открыта Евразийская школа науки и технологий - совместный образовательный проект двух вузов.

В новом учебном году 270 студентов начали обучение по трем образовательным программам ЕНУ - «Неорганическая химия», «Химия органических веществ и полимеров» и «Биология». Все три программы получили официальную аккредитацию Министерства образования КНР.

По итогам обучения выпускники получат дипломы двух университетов.

Учебный процесс построен с учетом образовательных стандартов ЕНУ. Специалисты Института естественных наук университета приняли участие в разработке учебных планов, структуры образовательных программ и требований к качеству подготовки студентов.

Около 30% специализированных дисциплин преподают специалисты ЕНУ. Занятия проходят на английском языке. Остальные дисциплины реализуют преподаватели китайской стороны.

На церемонии открытия Евразийской школы науки и технологий и.о. проректора по стратегическому развитию и интернационализации ЕНУ Абзал Талтенов отметил, что развитие партнерства с ведущими зарубежными университетами остается одним из приоритетных направлений международной деятельности ЕНУ.

«Совместный образовательный проект наглядно демонстрирует, что отечественный университет способен не только принимать участие в международных инициативах, но и выступать в качестве полноценного партнера в создании новых образовательных институтов, реализации совместных образовательных программ и формировании устойчивых академических связей между Казахстаном и Китаем», - подчеркнул Абзал Талтенов.

Следующим этапом сотрудничества может стать создание совместных исследовательских групп и лабораторий. Их деятельность планируется развивать не только в области химии и биологии, но и в перспективных направлениях - биотехнологии и экологии.

Полученные в рамках совместных программ знания и компетенции позволят выпускникам продолжить профессиональную деятельность в химической, нефтехимической и фармацевтической отраслях, сфере биотехнологий и инноваций. Среди возможных направлений также - научно-исследовательская работа, деятельность в аналитических и экологических лабораториях, экспертных организациях и на производственных предприятиях.

#Китай #ЕНУ #студент

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