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Конкурсы
27.04.2007
27 апреля 2007 г. 0:00
Конкурсы на 27.04.2007 -
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Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
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«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
01:06
Гражданские инициативы: как государство развивает и поддерживает проекты НПО
00:30
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
01:00
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
00:15
Казахстанская полнометражная лента «От» («Огонь») режиссера Айжан Касымбек завоевала Гран-при на международном кинофестивале дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» в Екатеринбурге
01:11
Для планомерной диверсификации экономики
08:19
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
01:07
Мотивация плюс квалификация
00:59
Модель ответственности и неравнодушия
00:51
Платежи по просроченному долгу
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Кубок остается дома
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Из студентов в заключенные?
00:45
Из-за недобросовестных застройщиков в Атырауской области пострадали сотни дольщиков, многие жилищные комплексы оказались недостроенными, а некоторые теперь придется снести
00:58
Дипломатия еще не проиграла
01:09
Факторы безопасности и стабильности
01:13
Вопросы – на контроль
01:04
Замаскировался
18 августа 2022 г. 1:57
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16 августа 2022 г. 1:32
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16 августа 2022 г. 17:28
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
16 августа 2022 г. 11:41
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
16 августа 2022 г. 13:53
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
16 августа 2022 г. 11:50
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
15 августа 2022 г. 8:38
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа
16 августа 2022 г. 2:30
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
15 августа 2022 г. 0:00
Жители одной из двухэтажек на станции Нура вынуждены жить в вечном страхе
17 августа 2022 г. 8:15
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
15 августа 2022 г. 0:45
Инфляция: почему ожидания не сбываются?
15 августа 2022 г. 11:39
Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
15 августа 2022 г. 0:15
Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента
15 августа 2022 г. 0:30
В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа
15 августа 2022 г. 1:00
Сеять хлеб – дело благородное
16 августа 2022 г. 0:30
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
16 августа 2022 г. 8:18
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
15 августа 2022 г. 1:15
Ультиматумом проблемы не решить
15 августа 2022 г. 8:50
Более 500 человек ищут пропавшего мальчика в ВКО
16 августа 2022 г. 8:47
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
10 августа 2022 г. 16:05
Опубликован список обладателей образовательных грантов
25 июля 2022 г. 16:28
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
9 августа 2022 г. 10:17
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
25 июля 2022 г. 0:30
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
11 августа 2022 г. 10:41
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
6 августа 2022 г. 9:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
10 августа 2022 г. 18:47
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
27 июля 2022 г. 0:00
Дворец на разграбление
12 августа 2022 г. 12:54
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
8 августа 2022 г. 19:17
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
1 августа 2022 г. 1:45
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
28 июля 2022 г. 0:15
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
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