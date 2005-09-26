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27.09.2005
Конкурсы
26 сентября 2005 г. 23:00
110
Конкурсы на 27.09.2005 -
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04:25
Возврат к историческому времени
12:00
В Казахстане хотят лицензировать психологов
03:30
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
00:00
Дадут «ума» и рудникам, и шахтам
02:00
Оптовый закуп: разумная экономия или ловушка от маркетологов?
02:00
Колледж гордится выпускниками
00:30
Хранит тепло зимой, прохладу – летом
02:30
Штраф за крысу в витрине
01:00
Вместо зала – подвал?
03:00
В музее-заповеднике «Ботай» активно работают со школьниками
01:30
Суд обязал акимат сельского округа выплатить долг за возведение дамб
00:30
Безопасность превыше всего
00:00
Кодекс нам в помощь
01:30
Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет развития
00:30
Инновации для реабилитации
01:00
Уроки и выводы
00:00
Глобальный диалог
00:00
Когда опыт ценнее диплома
01:32
На юге началась посадка деревьев
01:00
Намечено построить третий сахарный завод
18 февраля 2025 г. 2:00
Астана переходит в «умный» режим
14 февраля 2025 г. 10:23
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
15 февраля 2025 г. 0:00
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
13 февраля 2025 г. 16:10
Хорошее дело браком не назовут?
13 февраля 2025 г. 8:59
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
14 февраля 2025 г. 1:00
Гордиться своей малой и большой родиной
15 февраля 2025 г. 0:30
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
14 февраля 2025 г. 0:30
Друзья зовут ее Айшой
15 февраля 2025 г. 4:00
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
13 февраля 2025 г. 20:00
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
15 февраля 2025 г. 4:30
В стране раскрывается половина киберпреступлений
14 февраля 2025 г. 3:33
От хума до макитры
15 февраля 2025 г. 2:25
Дженерики, замещающие импорт
13 февраля 2025 г. 15:24
Бывшего замакима Алматы задержали в Астане
13 февраля 2025 г. 15:48
Президент посетил фестиваль «Город рабочих профессий»
13 февраля 2025 г. 4:30
Без обеда и даже без зарплаты работает «сотрудник» библиотеки
14 февраля 2025 г. 16:35
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
14 февраля 2025 г. 0:00
Моя Караганда
13 февраля 2025 г. 1:00
Университеты будущего
14 февраля 2025 г. 7:30
Так что же к нам летит?
3 февраля 2025 г. 10:24
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
25 января 2025 г. 0:30
Кызылорда – наша гордость, слава, история
24 января 2025 г. 1:30
Горжусь тем, что говорю по-казахски
25 января 2025 г. 3:00
Буренки нынче довольны
24 января 2025 г. 14:26
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
24 января 2025 г. 6:00
Институциональное становление Академии наук завершено
6 февраля 2025 г. 19:38
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
31 января 2025 г. 17:25
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
31 января 2025 г. 18:44
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
31 января 2025 г. 12:55
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
30 января 2025 г. 2:00
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
30 января 2025 г. 18:20
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
7 февраля 2025 г. 19:10
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
3 февраля 2025 г. 18:43
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
1 февраля 2025 г. 3:49
Резюмируя поручения Президента
3 февраля 2025 г. 15:00
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
6 февраля 2025 г. 5:00
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
4 февраля 2025 г. 5:30
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
6 февраля 2025 г. 1:35
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