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Конкурсы
27.09.2007
27 сентября 2007 г. 0:00
Конкурсы на 27.09.2007 -
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00:01
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
00:30
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
00:45
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
08:42
Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане
09:39
13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске
11:29
Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае
11:50
59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
12:30
Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане
13:55
Ерке Есмахан выходит замуж и ставит пользователей Сети в тупик
14:45
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
15:40
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
16:40
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
5 ноября 2022 г. 11:19
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
5 ноября 2022 г. 17:14
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
5 ноября 2022 г. 14:52
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
5 ноября 2022 г. 13:13
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
5 ноября 2022 г. 8:27
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
5 ноября 2022 г. 18:14
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
5 ноября 2022 г. 12:32
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
5 ноября 2022 г. 10:16
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
7 ноября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
5 ноября 2022 г. 9:38
Аренда квартир в Казахстане дешевеет
5 ноября 2022 г. 15:38
Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана
5 ноября 2022 г. 16:02
Когда в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд
6 ноября 2022 г. 13:09
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
6 ноября 2022 г. 11:38
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
5 ноября 2022 г. 19:04
Каким будет новый мост через реку Есиль в Астане
6 ноября 2022 г. 9:58
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
6 ноября 2022 г. 14:39
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
6 ноября 2022 г. 8:16
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
15 октября 2022 г. 14:13
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
19 октября 2022 г. 12:20
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
13 октября 2022 г. 12:56
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
15 октября 2022 г. 14:08
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
19 октября 2022 г. 20:00
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
22 октября 2022 г. 20:38
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
22 октября 2022 г. 19:57
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
23 октября 2022 г. 9:14
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
23 октября 2022 г. 11:05
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
24 октября 2022 г. 17:33
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
29 октября 2022 г. 8:43
Иманбек Зейкенов женился
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Казахстанская правда
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