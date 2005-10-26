Намечены практические шаги по реализации договоренностей
Большая удача, если сохранился медальон
Пора рассадная
Воспитать или само вырастет?
В деле развития региона нужен особый подход
Брак без брака
Наполню красотой свой уголок планеты
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Гвардейцы борются с паводками
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия»
У МЧС появился новый самолет
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Так звучит дружба
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В США закрыли Минобразования
Кипит казан в школьном дворе
Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК
Высокогорный каток «Медеу» закроют на ремонт
«Цифровое общество» защитит персональные данные
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна
Давай, малыш, вперед!
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ирландии
В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула
Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге