меню
Личный кабинет
Нормативные правовые акты
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Актуально
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Происшествия
Мнения
Закон и Порядок
Культура и общество
Экология
Lifestyle
В мире
Таза Казахстан
Спорт
USD, 495,10
USD 495,10
RUB, 6,46
RUB 6,46
EUR, 583,72
EUR 583,72
27.12.2005
Конкурсы
26 декабря 2005 г. 23:00
154
Конкурсы на 27.12.2005 -
скачать
Facebook
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:10
Целостный, понятный, исторически значимый документ
01:00
Мир посредством диалога
06:00
Астана принимает Кубок Дэвиса
06:45
«Дружба, о которой песни мы поем...»
03:00
Большие возможности и востребованный потенциал
01:30
Безопасность, здоровье, образование
02:00
Обеспечивая практическую направленность реформ
00:35
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
02:30
Для достижения взаимовыгодных результатов
04:00
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
03:30
Перестановки в полиции Шымкента
05:00
Крепнет птицепром
04:30
Значимость достоверного слова
01:46
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
01:20
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
03:43
Новый этап конституционных реформ
00:58
Токарь по призванию, скульптор – в душе
02:47
Кошкина любовь
09:48
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
03:14
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
5 февраля 2026 г. 13:57
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
3 февраля 2026 г. 16:12
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
3 февраля 2026 г. 6:00
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
31 января 2026 г. 11:42
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
30 января 2026 г. 14:34
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
31 января 2026 г. 1:40
Притяжение Земли
2 февраля 2026 г. 8:26
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
30 января 2026 г. 9:00
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
30 января 2026 г. 4:00
Установлены лимиты орошения
31 января 2026 г. 9:04
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
30 января 2026 г. 3:01
Аплодисменты, аплодисменты…
30 января 2026 г. 10:31
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
30 января 2026 г. 20:44
Курьеров обманывали в Уральске
30 января 2026 г. 13:43
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
5 февраля 2026 г. 10:27
Самая большая ценность
31 января 2026 г. 14:30
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
31 января 2026 г. 4:00
Ориентир для настоящего и будущего
31 января 2026 г. 3:00
Госзакупки без «гонки на дно»
31 января 2026 г. 2:20
Дали служебное жилье
31 января 2026 г. 19:00
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
29 января 2026 г. 3:21
Будет построена объездная дорога
7 января 2026 г. 1:30
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
20 января 2026 г. 3:20
Сюрприз на церемонии присяги
9 января 2026 г. 10:19
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
12 января 2026 г. 10:34
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
12 января 2026 г. 16:30
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
8 января 2026 г. 12:56
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
12 января 2026 г. 10:45
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
20 января 2026 г. 4:00
Какие изменения ждут Атырау?
10 января 2026 г. 3:39
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
7 января 2026 г. 7:00
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
9 января 2026 г. 5:00
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
15 января 2026 г. 16:56
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
9 января 2026 г. 19:13
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
19 января 2026 г. 13:41
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
22 января 2026 г. 4:45
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
7 января 2026 г. 0:30
Покоритель космических высот
7 января 2026 г. 5:20
С новыми тарифами предложено подождать
13 января 2026 г. 12:52
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
22 января 2026 г. 5:00
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 8:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]