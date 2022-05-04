28 ножевых ранений: насмерть изрезал жену житель Павлодара

Павлодарца осудили за убийство жены. Обвиняемый просил назначить ему минимальное наказание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор за убийство с особой жестокостью.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемый ругался с женой из-за бракоразводного процесса. Во время ссоры он нанёс своей супруге 28 ножевых ранений на различные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Вину доказали показаниями потерпевших, свидетелей, экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами.

Прокурор просил назначить подсудимому 15 лет лишения свободы. Обвиняемый и его адвокат ходатайствовали исключить признак «особая жестокость» и назначить минимальное наказание.

Потерпевшие требовали лишить убийцу свободы на длительный срок, а также удовлетворить исковые требования в полном объёме.

За подобное преступление законом предусмотрено наказание от 15 до 20 лет либо пожизненное.

«С учётом смягчающих вину обстоятельств, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, частичное признание вины, суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении УИС максимальной безопасности», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Исковые требования потерпевших удовлетворили в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.