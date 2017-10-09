280 самолетов малой авиации в Казахстане непригодны к полетам

280 самолетов, используемых в малой авиации в Казахстане, не имеют сертификата летной годности. Об этом на брифинге в Министерстве по инвестициям и развитию РК заявил вице-министр МИР РК Роман Скляр, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"С каждым годом число летных аппаратов в малой авиации растет. Так, в прошлом году было 602, в этом – 662, из них 382 аппарата обладают сертификатом летной годности, а соответственно, готовы к полетам", – сообщил Скляр.
Он также отметил, что увеличение числа авиакатастроф, связанных с самолетами малой авиации, объясняется повышенным спросом на данный вид воздушного транспорта.
"Самолеты малой авиации применяются в сельском хозяйстве и в частных и демонстрационных полетах. Интенсивность эксплуатации малой авиации имеет ярко выраженную сезонность, пик авиационных работ приходится именно на этот (теплый – Прим. авт.) период. Из этого следует, что рост негативной статистики можно связать с ростом парка малой авиации, сезонностью применения и интенсивным применением в сельском хозяйстве", – заключил он.
Ранее вице-министр сообщил, что в связи с авиакатастрофами, произошедшими в Казахстане в этом году, в стране ухудшился показатель безопасности полетов.
Напомним, 3 октября, спустя всего 12 минут после взлета из Алматы, исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing. Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы – Шымкент. На борту находились пять человек. Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы. Все пять человек погибли на месте. Как рассказали в авиакомпании East Wing, врачи летели на консультацию.