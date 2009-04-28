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Конкурсы
28.04.2009
28 апреля 2009 г. 0:00
Конкурсы на 28.04.2009 -
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10:52
Двухлетний мальчик в гостях утонул в реке в Алматинской области
10:11
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 мая
10:24
Жанибек Алимханулы нокаутировал Дэнни Дигнума и стал чемпионом мира
11:20
Взрыв в аптеке Шымкента: что известно на сегодняшний день
12:08
Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Госсекретарем США
09:37
Тридцать лет исполнилось со дня вступления Казахстана в ЮНЕСКО
15:20
Молодежные и волонтерские организации выступили в поддержку референдума в Казахстане
20:20
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
15:49
Пристававшего к девочке в автобусе мужчину арестовали на 10 суток в Нур-Султане
20:02
Репрессивный характер проверок бизнеса сохраняется в Казахстане – зампред НПП "Атамекен"
20:15
Предстоящий референдум стал главной темой обсуждения на заседании экспертного клуба Sarap в Туркестане
20:10
Предприниматель рассказал о встрече Токаева с крупными бизнесменами Казахстана
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
16 мая 2022 г. 12:55
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
16 мая 2022 г. 21:50
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
18 мая 2022 г. 9:38
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
15 мая 2022 г. 11:31
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
18 мая 2022 г. 16:43
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
16 мая 2022 г. 15:25
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
16 мая 2022 г. 16:48
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
15 мая 2022 г. 15:03
Будет ли выплачиваться пособие на День защиты детей, ответили в Минтруда
17 мая 2022 г. 10:36
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
15 мая 2022 г. 21:20
Двое детей оказались запертыми в духовом шкафу в Косшы: один ребенок погиб, второй – в реанимации
15 мая 2022 г. 9:59
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
16 мая 2022 г. 2:00
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
17 мая 2022 г. 14:59
Назван средний размер пенсии в Казахстане
16 мая 2022 г. 0:00
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
17 мая 2022 г. 0:15
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
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Казахстанская правда
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